طريقة عمل البسبوسة بالزبادي

تكون البسبوسة من الحلويات الشرقية التي تلقى قبول على المائدة العربية، وطريقة عمل البسبوسة بالزبادي فهي تكون طريقة سهلة وبسيطة وتعطي في النهاية طعم ونتائج رائعة مثل طعم الحلويات الجاهزة.

نبذة عن البسبوسة

تكون البسبوسة واحدة من الحلويات الشرقية التي تتميز بالمذاق اللذيذ، ويتم طريقة عمل البسبوسة بالزبادي بأكثر من طريقة وأبدع عدد كبير من الشيفات في صناعتها وفي جميع الأحوال يكون طعمها رائع ومميز، ومن الممكن أن يتم تعزيز طعم البسبوسة بإضافة جوز الهند.

اليوم يقدم لنا موقع المواطن عدد كبير من المعلومات التي تتعلق بهذا الحلو الشرقي الشهي، كما يأخذنا إلى رحلة في جميع المطابخ العربية لنتعرف على طريقة عمل البسبوسة بالزبادي، ويحرص الموقع على تقديم أكثر من طريق لأشهر وأكبر الشيفات من جميع دول الوطن العربي.

طريقة عمل بسبوسة بالزبادي الشيف نجلاء الشرشابي

مكونات البسبوسة

كوبان من دقيق السميد أو دقيق السيمولينا. نصف كوب من السكر. كوب من الحليب الزبادي أو الياغورت. ملعقة صغيرة من مسحوق البيكينج بودر. ملعقتان كبار من السمن أو الزبد. كوبين من الشربات.

خطوات عمل البسبوسة

في وعاء عميق يتم وضع مقدار دقيق السميد ويضاف إليه ملعقة البيكنج بودر ويتم خلطهم جيدًا حتى يتداخل في الدقيق.

الآن قومي بوضع مقدار السمن أو الزبد في مقلاة مناسبة الحجم وترفع على نار هادئة حتى تمام الذوبان مع تفادي أن ترتفع درجة حرارة السمن ويصبح مقدوح.

باستعمال ملعقة مصنوعة من الخشب يتم إضافة السمن الذائب على دقيق السميد والبيكنج بودر وقومي بالتقليب حتى تتوزع السمنة بطريقة صحيحة.

بعد ذلك نقوم بتشريب السمن بالكامل للدقيق وبعد ذلك نقوم بوضع الزبادي ويتم التقلب وقتها، وممنوع العجن الزائد فإن هذا يتسبب في الحصول على نتائج غير مرضية.

عند الحصول على عجينة رملية ثقيلة القوام نكون توصلنا إلى الخطوة الهامة في خطوات تنفيذ طريقة عمل البسبوسة بالزبادي الناجحة.

الناجحة. نقوم بإحضار قالب مناسب للبسبوسة ونضع فيه القليل من السمن حتى لا تلتصق البسبوسة في القاع، وبعد دهن السمن نقوم بوضع القليل من دقيق السميد وبذلك يكون تم تبطين الصينية.

قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة مئة وثمانين درجة، وبعد ارتفاع حرارة الفرن قومي بوضع مقدار البسبوسة في الصينية ولا تنسي تسوي الوجه في الصينية حتى لا تحترق.

ضعي صينية البسبوسة في الفرن حتى يحمر الوجه وبذلك تكون ناضجة، وفي هذه الأثناء يتم عمل الشربات حتى يكون ساخن وقت خروج البسبوسة من الفرن.

من أهم خطوات طريقة عمل البسبوسة بالزبادي هي وضع ملعقة من السمن على الشربات قبل وضعها على البسبوسة.

طريقة عمل بسبوسة بالزبادي وجوز الهند

مكونات طريقة عمل البسبوسة

كوبين من دقيق السميد الناعم. كوب من الدقيق الأبيض. كوبين من الزبادي. ربع كوب من الزيت النباتي. ملعقة كبيرة من مسحوق البيكنج بودر. ذرة ملح وملعقة صغيرة من الفانيليا. ثلاثة ملاعق من جوز الهند المبشور. نصف كوب من السكر الأبيض. حبة بيض كبيرة الحجم

مقادير الشربات

كوبين من السكر. كوب ونصف من الماء. عصير ليمونة كبيرة الحجم. ملعقة صغيرة من الفانيليا.

خطوات عمل البسبوسة

في وعاء العجن أو بولة عميقة ضعي البيضة ومعها السكر وأيضًا الزيت وكذلك الفانيليا وذرة الملح ويضاف أيضًا إليها الزبادي واخلطي جميع المكونات بشكل جيد.

الآن أضيفي نصف مقدار دقيق السميد إلى الخليط السائل والاختلاط والتجانس نقوم بإضافة نصف مقدار الدقيق الأبيض مع مقدار البيكنج بودر.

يتم تكرار الخطوة السابقة من طريقة عمل البسبوسة بالزبادي وجوز الهند ويكون هذا الأمر يتم بالتبادل ووضع الدقيق بالتدريج.

قومي بخلط المكونات مع الدقيق حتى الحصول على خليط البسبوسة المتجانس وتصبح عجينة لينة.

الآن ضعي خليط البسبوسة المتجانس في صينية ذات مقاس مناسب ومدهونة بمادة دهنية ومرشوشة بقليل من البقسماط الناعم أو الدقيق وهذا حتى لا تلتصق البسبوسة في الصينية.

الآن اخبزي البسبوسة في الفرن على درجة حرارة مئة وستين درجة مئوية وتترك حتى يحمر وجه الصينية.

في إناء آخر ضعي مقدار السكر وأيضًا الماء ويترك على النار حتى يغلي، عند الحصول على درجة الغليان أضيفي عصير الليمون واجعلي النار هادئة حتى يصبح قوامها كثيف.

قبل رفع الشربات من النار أضيفي الفانيليا واغلقي.

فور خروج البسبوسة من الفرن يصب عليها الشربات، ثم ضيفي جوز الهند الناعم على الوجه وتترك حتى تبرد.

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي سالي فؤاد

مكونات البسبوسة بالزبادي

كوبين من دقيق السميد. نصف كوب من السكر. ملعقتين كبيرة من العسل. علبتين من الزبادي. نصف كوب من السمنة. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. للتزيين قشطة طازجة أو فستق مجروش.

خطوات عمل البسبوسة بالزبادي

تحرص الشيف سالي فؤاد على تقديم العديد من الأكلات الشهية في برنامج حلو وحادق ومنها طريقة عمل البسبوسة بالزبادي الشهية.

في البداية اخلطي مقدار السمنة مع كمية دقيق السميد واخلطي المكونين جيدًا حتى تتجانس السمنة مع الدقيق جيدًا.

ثم ضيفي إلى الدقيق مقدار الزبادي وأيضًا السكر والعسل والبيكنج بودر واخلطي جيدًا.

ادهني صينية ذات مقاس مناسب وصبي فيها البسبوسة ثم ادخليها الفرن وتترك حتى تمام النضج.

في هذه الأثناء جهزي الشربات بوضع جميع المكونات على النار مع ملعقة من السمنة وتترك على النار حتى يكون القوام كثيف.

يضاف الشربات إلى البسبوسة فور خروجها من الفرن وتغطى، وتقدم مع التزيين بالقشطة الطازجة وأيضًا الفستق.

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