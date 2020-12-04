طريقة عمل الكرشة المحمرة في المنزل

تبحث السيدات عن طريقة عمل الكرشة المحمرة في المنزل، حيث أن تكون الكرشة جزء من الحيوان سواء كان خروف أو عجل، ومن عيوب تلك الأكلة هي حاجتها إلى التنظيف الجيد.

ما هي الكرشة

تكون الكرشة عبارة عن جزء من أجزاء العجل وهي المتعارف عليه، أما إن كانت من الخروف فهي تكون كرشة ضاني وهي تكون الجزء المسئول عن تخزين الطعام الذي يتناوله الحيوان مثل المعدة عند الإنسان، وطريقة عمل الكرشة المحمرة في المنزل تكون من الأكلات المصرية الشهيرة ولكن تحتاج إلى الكثير من الخطوات في تنفيذها.

يقدم اليوم لنا هذا المقال مجموعة معلومات متنوعة عن أكلة الكرشة المصرية، كما يأخذنا هذا المقال الممتع في رحلة إلى المطبخ المصري لنتعرف من خلالها على طريقة عمل الكرشة المحمرة في المنزل، كل هذا وأكثر يقدمه لكم موقع المواطن الذي يهتم بكافة احتياجات الأسرة العربية.

طريقة عمل الكرشة المحمرة في المنزل

تكون طريقة عمل الكرشة المحمرة في المنزل من الطرق المصرية الأصيلة وهي تكون ذات مذاق لذيذ.

المكونات

كيلو من الكرشة. عشرة فصوص من الثوم المفروم الناعم. نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام والفلفل الأسود. نصف ملعقة من القرفة وأيضًا الزنجبيل البودرة. نصف ملعقة من الكاري. ثلاثة ملاعق كبيرة من السمن. بصلة صغيرة الحجم مفرومة ناعم. فص واحد من الحبهان المطحون. أوراق الغار. فصين من القرنفل. لترين من الماء.

طريقة الإعداد

يتم إضافة مقدار الماء على النار في إناء آخر حتى الوصول إلى درجة الغليان نقوم بوضع مقدار الكرشة المقطعة قطع صغيرة حتى يتم سلقها والوصول إلى درجة النضج الكاملة.

قد تستغرق عملية سلق الكرشة على النار المتوسطة لمدة ساعة على الأقل.

بعد ذلك يتم تحمير البصلة المفرومة ناعم مع فص الحبهان المطحون مع مقدار من السمن.

يتم إضافة أيضًا القرنفل وورق الغار ويتم التقليب حتى تظهر رائحة التوابل نضيف لهذا الخليط ملح الطعام والفلفل الأسود، ثم تضيفي بعد ذلك الزنجبيل ومقدار الكاري والقرفة كذلك.

ثم يضاف الثوم المفروم إلى الخليط ويتم التقليب المستمر وعند ظهور رائحة الثوم نضيف الكرشة المسلوقة ونقلبها لمدة لا تقل عن عشرة دقائق وتقدم ساخنة.

طريقة عمل الكرشة للشيف حسن

تكون طريقة عمل الكرشة المحمرة في المنزل من الطرق التي تتطلب إلى بعض المكونات والخطوات البسيطة، ولكن طريقة الشيف حسن تكون مختلفة وهي كالتالي:

المكونات

مائة جرام من السمن السايح. حبة فلفل حار حسب الرغبة. خمسة فصوص من الثوم المهروس. ربع لتر من مرق اللحم. مائة جرام من البصل المبشور. نصف كيلو من الكرشة المسلوقة والمقطعة. ثمرة من الفلفل الأخضر متوسطة الحجم. ربع كيلو من الحمص المسلوق. عودين من الكرفس الأخضر. ملح وفلفل أسود حسب الرغبة. خمسين جرام من صلصة الطماطم. خمسين جرام من الكزبرة الجافة.

طريقة الإعداد

حتى تتمكني من عمل بالطريقة الصحيحة يجب أن تقومي بتنظيفها جيدًا قبل السلق، والجدير بالذكر أن هذه الخطوة تعطي نتيجة أفضل في النهاية.

يوضع إناء مناسب على النار وبه القليل من الزيت أو السمن أي مادة دهنية حتى تسخن ويتم وضع بها البصل المفروم ويقلب حتى يذبل قليلاً.

بعد ذلك يتم وضع الثوم على البصل ويتم التقليب باستمرار حتى تمر بعض الثواني، بعد ذلك تتم إضافة الفلفل الرومي وأيضًا الكرفس، كما يتم إضافة باقي المكونات مع التقليب المستمر.

ثم يتم وضع عصير الطماطم وأيضًا معجون الطماطم الجاهز ويترك الخليط حتى تتسبك الطماطم وتتشرب جميع السوائل، بعد ذلك يتم إضافة المرق إلى الخليط ويترك حتى يغلي.

ضعي الحمص المسلوق والكرشة المسلوقة والملح والفلفل وتترك على النار حتى تتشرب.

ترفع الكرشة من على النار ويتم إضافة لها الكزبرة المفرومة وتقدم ساخنة.

طريقة عمل الكمونية

المكونات

كيلو ونصف الكرشة النظيفة. كيلو من عصير الطماطم. ثلاثة ملاعق كبيرة من معجون الطماطم. ثلاثة فصوص من الثوم المهروس. ثمرة كبيرة الحجم من البصل. رشة ملح رشة فلفل أسود حسب الذوق. القليل من الزيت حسب الرغبة. اربع اكواب من الماء المغلي.

طريقة الإعداد

نقوم في البداية بغسل الكرشة جيدًا تحت الماء الجاري ثم الماء والخل وأيضًا الملح حتى تصبح نظيفة تمامًا.

الخطوة التالية هي تقطيع الكرشة إلى مكعبات متساوية حتى تحصل على سوى واحد.

نضع مكعبات الكرشة في الماء المغلي وهذه عملية سلق الكرشة ويكون هذا في قدر كبير به الماء وحبة بصل مقطعة أربعة أجزاء.

تترك الكرشة على النار حتى تنضج ثلاثة ارباع نضج ثم قومي بتصفيتها من الماء بشكل تمام.

في وعاء آخر تقومي بوضع القليل من الزيت حتى يسخن، ثم نشوح في الزيت البصل المفروم ناعم حتى يصبح لون البصل ذهبي، ثم يضاف إليه فصوص الثوم المهروسة ونقلب جيدًا.

عند تصاعد رائحة الثوم نضيف له عصير الطماطم مع الملح والفلفل الأسود وتستمري في التقليب بشكل جيد.

بعد ذلك نقوم بإضافة معجون الطماطم إلى الخليط السابق وتترك على نار متوسطة وهذا حتى تتسبك، نقوم بإضافة مقدار الماء المغلي ونتركها على نار متوسطة حتى تصل إلى الغليان.

الآن نضيف الكرشة المسلوقة على الخليط السابق ونغطي القدر حتى تتشرب من عصير الطماطم، ونتركها حتى الوصول إلى مرحلة النضج الكامل.

من الضروري أن تقدم الكمونية ساخنة ويمكن أن تقدم مع الأرز الأبيض والسلطة أو مع الخبز البلدي.

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