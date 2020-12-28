طريقة عمل طاجن تورلي

الطعام من أجمل الأشياء لذلك يبحث البعض عن طريقة عمل طاجن تورلي والتي يكون لها أكثر من طريقة وتختلف كل طريقة على حسب المكونات المستخدمة ومطبخ العمل وكذلك الأذواق.

طاجن تورلي

يعتبر طاجن تورلي من الأطباق الجميلة واللذيذة للغاية وهذا ما جعل العديد من الناس يبحثون عن طريقة عمل طاجن تورلي وذلك لأن هناك أكثر من طريقة يمكن أن يتم عمله بها والتي تختلف حسب اختلاف ذوق كل شخص، وموقع المواطن سوف يقدم الكثير من الوصفات لهذا الطاجن.

يتميز طاجن التورلي بأنه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المختلفة وكذلك المفيدة بالنسبة لصحة الجسم.

من أنواع العناصر التي تتواجد في طاجن التورلي هي الفيتامينات وكذلك البروتينات والمعادن والكربوهيدرات وذلك يكون على حسب المكونات التي يتم استخدامها في عمل الطاجن.

هناك عدة طرق وأطعمة مختلفة يمكن من خلالها عمل هذا الطاجن حيث يمكن أن يتم عمله بالخضار أو اللحم أو الفراخ أو بعض الأشياء الأخرى حسب الذوق والنكهة التي يفضلها كل شخص.

طاجن تورلي بالخضراوات

المكونات

كيلو جرام من اللحم الضأن المقطع إلى مكعبات. حبة واحدة من الباذنجان الرومي المقطع إلى شرائح. عدد اثنين حبة من البطاطس المقطعة إلى مكعبات. ثلاث حبات من الكوسا المقطعة إلى حلقات. عدد اثنين حبة كبيرة من الجزر المقطع إلى مكعبات. ربع كيلو جرام من الفاصوليا الخضراء. ربع كيلو جرام من البسلة الخضراء. نصف ملعقة كبيرة من البهارات. عدد ثلاثة رؤوس من البصل المفروم. كوب واحد من عصير الطماطم. عدد أربعة ملاعق صغيرة من السمن. عدد اثنين حبة من الفلفل الرومي. اثنين حبة من الفلفل الرومي. ثلاثة فصوص من الثوم المفروم. البعض من الملح فلفل ويكون حسب الرغبة.

طريقة التحضير

في البداية يجب أن يتم إحضار وعاء ويوضع به البعض من السمن ويوضع على النار ثم يضاف عليه البصل ويقلب بشكل جيد.

بعد ذلك يضاف عليهم اللحم وكذلك الفلفل مع العمل على تقليبهم لمدة حوالي ثلاث دقائق ويتم إضافة البهارات على هذه الخلطة وكذلك يضاف عصير الليمون.

يتم ترك هذا الخليط يغلي مع بعضه لمدة 7 دقائق.

يتم إحضار وعاء آخر ويوضع به الملعقتين الصغيرتين من السمن ويوضع على النار ويضاف عليه الكوسا وكذلك الثوم والبطاطس والباذنجان والجزر ويتم تقليبهم بشكل جيد.

توضع الخضار التي تم تشويحها في طاجن ويضاف عليها البسلة والفاصوليا والملح واللحم وكذلك الفلفل ويتم إدخاله في الفرن وذلك لمدة 45 دقيقة حتى ينضج الخضار بالشكل الصحيح.

يتم إخراجه من الفرن بعد أن يستوي ويقدم للطعام مع الأرز.

طاجن تورلي بالحمص

المكونات

عدد ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت. عدد خمس حبات من البصل. اثنين من حبات الجزر. نصف رأس من الفلفل الرومي الأخضر. نصف رأس من الفلفل الرومي الأحمر. نصف رأس من الفلفل الرومي الأصفر. البعض من البروكلي ويكون حسب الرغبة. عدد ثلاث حبات من الكوسا. فطر ويكون حسب الرغبة. ثلاث فصوص من الثوم المدقوق. قطعة واحدة من الزنجبيل. عدد ثلاث حبات من الطماطم. اثنين ملعقة صغيرة من معجون الطماطم. نصف كوب من الماء. ملح وفلفل حسب الرغبة. ربع ملعقة كبيرة من الزعتر. نصف كوب من الحمص. ثلاث قطع من التوست. اثنين ملعقة صغيرة من الزبدة. حزمة من أوراق الريحان.

طريقة التحضير

يتم إحضار وعاء ويوضع به البعض من الزيت على النار ويضاف عليه البصل ويتم تشويحه بطريقة جيدة.

ثم بعد ذلك يتم إضافة الزنجبيل عليهم وكذلك الجزر والفلفل مع العمل على تقليبهم بشكل مناسب.

يضاف الكوسا والبروكلي إلى هذا الخليط ويقلب ثم يضاف عليه الفطر ويحرك ويتم تتبيله بالزعتر والفلفل والملح ويتم وضع الزيت في وعاء آخر ويضاف إليه الثوم.

يتم تقليبهم مع بعضهم ويضاف عليه معجون الطماطم وكذلك الطماطم والماء مع العمل على تتبيله بالفلفل والملح.

يتم وضع الخضراوات في طاجن ويضاف عليهم صلصة الطماطم ثم يدخل إلى الفرن وذلك حتى يتحمر بالشكل المناسب ثم يضاف الحمص.

يوضع التوست في محضرة الطعام ويتم إضافة باقي المكونات ثم يقلب ويوضع على الخليط الذي تم إعداده من قبل ويدخل إلى الفرن لمدة حوالي ثلث ساعة وذلك حتى يتحمر ويتم اخراجه.

طاجن تورلي باللحمة

المكونات

بطاطس. كوسا. جزر. بصل. ثوم. عصير طماطم. القطع من اللحم متوسطة الحجم.

طريقة التحضير

يتم تقطيع مكونات الخضار إلى شرائح ويتم تجهيز البصل عن طريقة تقطيعه إلى بعض القطع الصغيرة للغاية ويتم بشر الثوم.

يتم إحضار طاسة كبيرة ويوضع بها البعض من السمن على النار ويضاف عليه البطاطس والثوم حتى يشوح.

يتم تحريكهم لمدة حوالي عشر دقائق وذلك حتى ينضج البصل والثوم بطريقة جيدة.

يضاف بعض ذلك البعض من شرائح البطاطس وكذلك الكوسا والجزر ويتم الانتظار لمدة تصل إلى عشر دقائق حتى تذبل الخضراوات بالشكل المناسب ويضاف عليهم عصير الطماطم.

يتم إحضار طاسة أخرى ويشوح بها قطع اللحم والتي تكون متوسطة الحجم مع ملعقة من السمن ويتم الانتظار حتى عشر دقائق حتى يتغير لون اللحمة وتوضع المكونات في طاجن مصنوع من الفخار ويضاف عليه جميع البهارات وتقليبهم ويدخل إلى الفرن لمدة حوالي 30 دقيقة ثم يخرج.

شارك الخبر