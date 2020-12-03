طفرة وراثية تمنع شعر طفلة من التمشيط

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

وُلدت شيلا ماديسون بـ طفرة وراثية نادرة تجعل من المستحيل تمشيط شعرها، حيث يظل دائمًا منتصبًا فيما يُعرف طبيًا باسم متلازمة الشعر غير القابل للتمشيط uncombable hair syndrome.

وتبلغ الطفلة الأسترالية 10 أعوام، وقالت والدتها إنها دائمًا ما تتعرض للتنمر من قبل زملائها في المدرسة، حيث يقولوا لها إنها تبدو وكأنها وضعت إصبعها في مقبس كهرباء.

وهذه المتلازمة النادرة تُعد شذوذًا بنيويًا في الشَعر حيث يفتقر إلى البروتين الذي يعمل على فرده، ويتطور الأمر في مرحلة الطفولة ويكون لدى الأطفال المصابين به شعر فاتح اللون مع لمعان فضي، ويصاحبه أيضًا ضعف الأسنان، وهشاشة العظام والأظافر.

وتأمل والدة شيلا، سيليست، 39 عامًا، أنه من خلال مشاركة قصة ابنتها أن يدرك الناس هذه الحالة ويحترمون الاختلاف الذي وُلدوا به.

وقد استطاعت السيدة الأسترالية تعليم ابنتها في سن مبكر أن تحب اختلافها بدلًا من أن تحبط من شكلها، وفي سبيل ذلك أنشأت لها حسابًا عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور إنستقرام.

ويبلغ عدد متابعي شيلا نحو 15 ألف متابع، وقالت الفتاة في إحدى مقاطع الفيديو: لقد أزعجني شعري كثيرًا في البداية، أو بالأحرى أزعجني أصدقائي بسببه، أنا شخصيًا أحبه لكني أكرهه في بعض الحالات مثل عند هبوب الرياح، فلا يمكنني الرؤية بسببه أبدًا.

وقالت الأم إنها أدركت أن شعر ابنتها مختلف في وقت مبكر، فمنذ كانت تبلغ 3 أشهر فقط، تساقط شعر الولادة وظهر بدلًا منه زغب غريب ونما بشكل مستقيم، وكلما نضجت في السن أصبح شعرها أكثر جفافًا.

وقالت سيليست: نشعر بالذعر عندما نسمع الأطباء يتحدثون عن الطفرة الوراثية، لكن لحسن الحظ لم تكسر شيلا سوى عظمة واحدة في حياتها ونحن الآن حريصون على صحة عظامها وأسنانها.

شارك الخبر