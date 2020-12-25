طموح الاتحاد يصطدم بتألق الهلال في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يسعى الاتحاد لمواصلة نتائجه الإيجابية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلا أن طموحه يصطدم بتألق فريق الهلال هذا الموسم.

كلاسيكو الجولة العاشرة

ويحتضن ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض مباراة الهلال ضد الاتحاد، عند الساعة 7:50 مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الخامس برصيد 14 نقطة، وبفارق الأهداف عن التعاون صاحب المركز الرابع.

الاتحاد يسعى لمواصلة النتائج الإيجابية

ونجح العميد في البقاء بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي بصعوبة بالغة، وبدأ الموسم الحالي بهزيمة أمام الاتفاق، لتعرب الجماهير عن قلقها خوفًا من أزمات المواسم الأخيرة.

وتعاقد الاتحاد مع المدافع المصري الدولي أحمد حجازي قادمًا من وست بروميتش الإنجليزي على سبيل الإعارة، ليلعب دور بارز في تحسين أداء الفريق الدفاعي، ولم يخسر الفريق أي مباراة في تواجده.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة مدربه البرازيلي فابيو كاريلي، لتجاوز عقبة الهلال وتحقيق نتيجة إيجابية، تُساعده في مزيد من التألق هذا الموسم، ولكنه يفقد أبرز لاعبي غاري رودريغيز للإصابة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال يأمل زيادة الفارق

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو هذا الموسم، حيث تلقى هزيمة واحدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ضد الوحدة، ولكنه انتفض سريعًا وفاز على القادسية.

ويستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خدما الثنائي سيباستيان جيوفينكو وهتان باهبري، بعدما غابا الفترة الماضية بسبب الإصابة، فيما سيفقد مدافعه مدالله العليان.

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