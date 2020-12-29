طيران أديل تجدول 1100 رحلة خلال إجازة منتصف العام

المواطن - الرياض

أنهى طيران أديل كافة استعداداته التشغيلية لمواجهة الطلب المتزايد على الرحلات الجوية خلال إجازة منتصف العام الدراسي لهذا العام والتي تبدأ اعتبارًا من يوم الخميس المقبل وحتى يوم السبت 3/ 6/ 1442هـ وذلك من خلال التخطيط المبكر والجاهزية الميدانية، إلى جانب تعزيز التنسيق والتعاون مع شركاء النجاح في المطارات لضمان انسيابية وسهولة الحركة بما ينعكس إيجابًا على انضباط مواعيد الرحلات ومستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

أوضح ذلك نائب الرئيس للشؤون التجارية بطيران أديل أحمد البراهيم، مؤكدًا أن الخطة التشغيلية للشركة تتضمن زيادة في عدد الرحلات الجوية والسعة المقعدية وبخاصة من وإلى المحطات الداخلية الرئيسية التي تشهد كثافة في حركة السفر، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تلبية رغبات المسافرين في مثل هذه الفترة التي تشهد تناميًا ملحوظًا على السفر جوًا بهدف قضاء الإجازة بين الأهل والأصدقاء، إضافة إلى تنشيط السياحة الداخلية في ربوع المملكة.

وأكد البراهيم أنه ولمواجهة الكثافة في أعداد المسافرين خلال فترة الإجازة التي تمتد لأسبوعين فقد تم تخصيص حوالي (1100) رحلة مجدولة داخلية في الاتجاهين لكافة المحطات على الشبكة وهي الرياض، جدة، الدمام، القصيم، حائل، جازان، أبها، تبوك، المدينة المنورة، وبمعدل ما يقارب 80 رحلة يوميًا وتتضمن عروض أسعار خاصة للسفر من وإلى مجموعة من الوجهات الداخلية وذلك ضمن مشاركة الشركة في دعم موسم شتاء السعودية الذي أطلقته مؤخرًا الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار “الشتاء حولك”.

وأضاف البراهيم أن “طيران أديل” جند كافة طاقاته وسخر كل إمكاناته لخدمة المسافرين في كافة مواقع الخدمة، حاثًا عموم المسافرين على التواجد المبكر قبل موعد الرحلة بوقتٍ كافٍ لتوفير وقتهم وجهدهم والحصول على أفضل الخدمات، مهيبًا بالجميع بضرورة الاطلاع على كافة الإجراءات وذلك لضمان الانسيابية عند إنهاء إجراءات السفر في المطار، كما نوه بالخدمات المقدمة عبر تطبيق طيران أديل على الهواتف الذكية تحت اسم (flyadeal) ضمن متاجر التطبيقات “أبل ستور”، “جوجل بلاي”، و “هواوي آب غاليري” وموقع الشركة على شبكة الإنترنت (هنا) اللذين يمكن من خلالهما إنجاز إجراءات سفرهم ابتداءً من إجراء الحجز وانتهاءً بإصدار بطاقة صعود الطائرة.

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