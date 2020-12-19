أولسان الكوري بطلًا لـ دوري أبطال آسيا 2020

المواطن - محمد سمعه

حسم فريق أولسان الكوري الجنوبي نهائي دوري أبطال آسيا 2020، بالفوز على فريق بيرسبوليس الإيراني بنتيجة هدفين لهدف.

أحداث نهائي دوري أبطال آسيا 2020

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل الفريقين سعيًا لإحراز الهدف الأول حيث تمكن بيرسبوليس من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب مهدي عبدي بالدقيقة الـ45، ثم أضاف اللاعب البرازيلي جونيور نيغراو هدف التعادل لـ أولسان بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، كثف فريق أولسان من محاولاته الهجومية ليُحرز الهدف الثاني عبر اللاعب نيغراو بالدقيقة الخامسة والخمسين من ركلة جزاء.

بيرسبوليس يفشل في إحراز هدف التعادل الثاني

وبحث فريق بيرسبوليس بعد ذلك عن إضافة الهدف الثاني لتذهب المباراة إلى شوطين إضافيين، ولكن دون جدوى ليحقق أولسان لقب دوري أبطال آسيا عن العام الحالي.

وكانت مباراة أولسان وبيرسبوليس في نهائي البطولة الآسيوية أُقيمت على ملعب الجنوب في قطر.

يذكر أن أولسان صعد للقاء النهائي بعد إقصاء فريق فيسيل كوبي الياباني من دور الـ4، بينما صعد بيرسبوليس بعد الفوز على النصر بركلات الجزاء الترجيحية في دور نصف النهائي.

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