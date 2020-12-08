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فيديو.. عقارات الدولة توضح شروط تقديم طلبات تملك العقارات

فيديو.. عقارات الدولة توضح شروط تقديم طلبات تملك العقارات

2020/12/08
الساعة 9:02 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. عقارات الدولة توضح شروط تقديم طلبات تملك العقارات
المواطن - الرياض

دعا نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة حمزة العسكر، المواطنين للاستعداد لتقديم طلبات تملك العقارات للجهات المختصة، مع بدء العد التنازلي لإطلاق المنصة التي سوف تستقبل تلك الطلبات إلكترونياً.

وأوضح العسكر في لقائه ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن المنصة من المقرر إطلاقها يوم الخامس من جمادى الأولى، الموافق الـ 20 من شهر ديسمبر الجاري.

وأضاف أن تقديم الطلبات سيكون متاحاً لمن لديهم مستمسكات شرعية أو مبايعات قيمة ولم يتسن لهم الحصول على صك خلال الفترة الماضية، أو لمن يريد استكمال إجراءات حجج الاستحكام الصادرة سابقاً سواءً إجراءات الاستحكام أو طلبات التعديلات الشكلية.

وأشار إلى أنه على صاحب الطلب الدخول على المنصة لتعبئة نموذج الطلب، ويرفق معه ما يدعم من وثائق تملك أياً كان نوعها، ثم يأخذ رقم الطلب ويذهب لأي مكتب مساحي معتمد لاعتماد الرفع المساحي عن طريق المنصة.

وتابع أن الطلب لا بد أن يكون مستوفياً للشروط، ومنها ألا تكون المساحة المطلوب تملكها داخل حدود الحرمين أو في بطون الأودية أو شعاب الجبال أو المناطق المسماة بالمحرمات، وإذا كان الطلب مستوفياً الشروط يتقدم به المواطن لتنظر اللجان في طلبه.


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    4 مشاراكات

    1. عنان صلاح

      ماهو وضع الصكوك التي حولت لنائب وزير العدل

      ‎رد

    2. ابو هاني عنان

      الذين صدر لهم صك من كتابة عدل ثم حول للمحكمة لإدارة الإنهائيات . وبدلا ان يعود لكتابة عدل لتسليمه لصاحب العقار حول قبل سنة لنائب وزير العدل ولم يعرف اي معلومة غير المعاملة غير منتهية او تحت الإجراء

      ‎رد

    3. ابو هاني

      الذين صدر لهم صك من كتابة عدل ثم حول للمحكمة لإدارة الإنهائيات . وبدلا ان يعود لكتابة عدل لتسليمه لصاحب العقار حول قبل سنة لنائب وزير العدل ولم يعرف اي معلومة غير المعاملة غير منتهية او تحت الإجراء

      ‎رد

    4. ابوهاني

      الذين

      ‎رد

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