عبدالإله العمري أفضل لاعب صاعد بـ نوفمبر في الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

نال اللاعب عبدالإله العمري، لاعب نادي النصر، جائزة أفضل لاعب صاعد عن شهر نوفمبر الماضي بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

عبدالإله العمري الأفضل من النصر رغم النتائج السلبية:

ورغم النتائج السلبية التي حققها نادي النصر في بطولة الدوري منذ بداية الموسم الحالي، لكن عبدالإله العمري قدم أداءً جيدًا مع العالمي في أول ست جولات، استحق من خلاله الحصول على لقب أفضل لاعب صاعد.

واختُتمت أمس الخميس مباريات الجولة السادسة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الهلال بثلاثية نظيفة على نادي الفتح، بالإضافة إلى خسارة النصر للمرة الخامسة في الدوري وذلك بعد التعثر ضد نادي أبها بنتيجة هدفين لهدف.

نتائج مباريات الجولة السادسة دوريًّا:

وكانت مباريات الجولة السادسة من دوري المحترفين بدأت يوم الجمعة الماضية، بفوز الشباب على ضمك، وفوز الاتحاد على القادسية، بينما لعب يوم السبت الماضي فريقا العين والرائد، ونجح العين في الفوز بهدف دون رد.

وتواصلت مباريات الجولة السادسة يوم الأحد الماضي، حيث تعادل فريق التعاون مع الاتفاق وفاز الوحدة على الباطن، وفاز الأهلي على الفيصلي، بينما انتهت مباريات الجولة السادسة، بفوز الهلال على الفتح وخسارة النصر من نادي أبها.

ويحتل الهلال حاليًّا صدارة دوري المحترفين برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد الشباب بالمركز الثاني برصيد 14 نقطة، ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد الفتح بالمركز الرابع برصيد 10 نقاط، أما الرائد ففي المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

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