عبدالرزاق حمدالله يُدون رقمًا سلبيًا بعد خسارة النصر

المواطن - محمد سمعه

دوّن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي النصر رقمًا سلبيًا بعد الخسارة من النادي الأهلي أمس السبت في الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان حمدالله أهدر ركلة جزاء بـ مباراة الأهلي والنصر، حيث تصدى لها الحارس محمد العويس بمنتهى البراعة، لتكون ثالث مباراة على التوالي لـ حمدالله يُهدر فيها ركلة جزاء، بعد أن أهدر في لقاء أبها وفي لقاء الاتفاق ثم في لقاء الأهلي.

وفي موسمي 2018/2019 و 2019/2020، أهدر حمدالله فقط 4 ركلات جزاء بواقع ركلتين في كل موسم.

بماذا علق الفراج على إهدار عبدالرزاق حمدالله لركلات الجزاء ؟

وكان الإعلامي الرياضي وليد الفراج، انتقد المدرب روي فيتوريا مدرب النصر بسبب إصراره على منح عبدالرزاق حمدالله الفرصة لتسديد ركلات الجزاء واللاعب ليس في أفضل حالاته.

وأضاف الفراج متحدثًا عن حال النصر بعد تلقي الهزيمة السادسة: “تعثر العالمي يعود إلى وجود عدم حماس للاعبين في أرضية الملعب ويبدو أن الإدارة كانت تُدلل اللاعبين وعندما انتهى هذا التدليل، نجد ما يقدمه اللاعبون بأرض الملعب، دائمًا جمهور العالمي يضع أسباب الخسارة على أشياء أخرى مثل التحكيم وغيره، وهم استهلكوا كل الأشياء ولكنهم لم يتحدثوا عن سوء أداء اللاعبين وعدم تخطيط المدرب الجيد للمباراة”.

جمهور النصر يتحدث عن أسباب وهمية !

وتابع الفراج: “العالمي الآن في المرتبة الـ15 ومنذ الخسارة الأولى للفريق، كان الحديث عن أسباب أخرى للخسائر المتكررة للفريق أسباب وهمية، وأنا أحاول تقمص المشجع النصراوي، ولكن الأسباب الوهمية تسببت في تراجع أداء الفريق، وإهدار حمدالله لركلات الجزاء أيضًا سبب بارز”.

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