عبدالفتاح آدم يُجري عملية “الصليبي” بنجاح

المواطن - محمد سمعه

أجرى عبدالفتاح آدم لاعب نادي النصر والمُعار حاليًا إلى الرائد عملية الرباط الصليبي بنجاح.

وذكر الإعلامي علي العنزي عبر حسابه في “تويتر” أن آدم أجرى العملية الجراحية بنجاح، وذلك بعد أن كان أُصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الرائد والعين بالجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

عبدالفتاح آدم في الرائد لمدة موسم

وكان النصر أعار آدم إلى صفوف الرائد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولمدة موسم رياضي واحد.

يذكر أن عبدالفتاح آدم كان انضم إلى النصر في عام 2019 قادمًا من التعاون لكنه لم يشارك بصورة منتظمة مع أصفر العاصمة، بسبب الإصابات التي لحقت به.

من ناحية أخرى، يبدو أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، استقر على أول لاعب سيغادر العالمي في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب العالمي في الاستغناء عن اللاعبين الذين لن يُفيدوا الفريق بالمرحلة المقبلة، وذلك لتهدئة غضب جماهير الفريق بسبب احتلال فريقهم للمركز الـ15 في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد سلسلة من النتائج السلبية.

يحيى الشهري يقترب من مغادرة النصر

وقرر فيتوريا الاستغناء عن اللاعب يحيى الشهري لعدم حاجة الفريق له وفقًا لـ “سعودي سبورت”، حيث أبلغه المدرب البرتغالي بضرورة البحث عن فريق آخر في يناير.

شارك الخبر