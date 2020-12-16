عبدالله الفهد: أتحدى إذا كان الرائد لعب 30 دقيقة أمام النصر !

المواطن - محمد سمعه

أكد اللاعب عبدالله الفهد، لاعب الرائد، أنه يتحدى إذا كان فريقه لعب لمدة نصف ساعة كاملة خلال الـ90 دقيقة من مباراة النصر التي أُقيمت مساء اليوم الأربعاء في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

عبدالله الفهد لاعب فريق #الرائد :

أتحدى أن لعبنا 30 دقيقة فعلياً طوال شوطي المباراة، وذلك بسبب توقفات الحكم الكثيرة.#النصر_الرائد pic.twitter.com/FLlnVfKSKZ — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 16, 2020

وتحدث الفهد لـ القناة الرياضية السعودية قائلًا: “أطلب من أي محلل أن يقول كم لعب الرائد من دقائق ضد أصفر العاصمة، أتحدى لو أن الرائد لعب لمدة 30 دقيقة على بعضها خلال الـ90 دقيقة في مباراة اليوم”.

وأضاف الفهد: “حكم المباراة كان يُوقف اللقاء كثيرًا، وفي الشوط الأول أعتقد أن الرائد لم يلعب 15 دقيقة في الـ45 دقيقة، إذا أردنا تطوير الدوري والكرة السعودية يجب أن يستمر اللعب لفترة طويلة”.

أحداث مباراة النصر والرائد:

وكان العالمي هزم الرائد بنتيجة هدفين نظيفين في دور الـ16 ببطولة كأس الملك، ليصعد العالمي إلى دور ربع النهائي.

وبدأ الشوط الأول بضغط هجومي من قبل عناصر العالمي، حيث تمكنوا من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب أيمن يحيى بالدقيقة الـ22 بعد موافقة تقنية الفيديو على الهدف وإثبات صحته بأن يحيى لم يكن متسللًا.

وحاول العالمي إحراز الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول، ولكن دون جدوى لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم أصفر العاصمة بالهدف الأول. سامي النجعي يُحرز هدفًا جميلًا: وفي الشوط الثاني كثف نادي النصر من محاولاته الهجومية ليُحرز الهدف الثاني عبر اللاعب سامي النجعي بمهارة فائقة بالدقيقة الـ67 بعدما مرر الكرة من بين قدمي لاعب الرائد ليسددها بقوة في شباك رائد التحدي. ولم تتغير نتيجة المباراة ليتأهل العالمي إلى ربع نهائي كأس الملك.

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