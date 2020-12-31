عبدالله المعيوف يُحدد لـ الهلاليين موعد عودته للمباريات

المواطن - محمد سمعه

كشف الحارس عبدالله المعيوف حارس الفريق الكروي الأول بـ الهلال موعد عودته لمباريات أزرق العاصمة خلال الفترة المقبلة، بعد أن غاب عن الفريق منذ الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

عبدالله المعيوف سيكون جاهزًا لمواجهة الأهلي

وقال ناصر الشيبان مراسل القنوات الرياضية السعودية إن عبدالله المعيوف أخبره أن عودته لمباريات الهلال ستكون ضد النادي الأهلي في الجولة الثالثة عشرة من دوري المحترفين يوم 15 يناير المقبل.

وفي وقت سابق، تحدثت تقارير صحفية عن الملعب الذي سوف يستضيف مباراة الأهلي والهلال بالجولة الـ13 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

وسيستضيف ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة مباراتي الأهلي والاتحاد بالجولة الـ13 من دوري المحترفين بحسب ما ذكرته الزميلة “عكاظ”.

الأهلي يواجه الهلال في الجوهرة

وسيواجه الاتحاد، فريق أبها يوم الخميس 14 يناير المقبل في الجولة الثالثة عشرة، وفي نفس الجولة سيستضيف الأهلي، منافسه الهلال يوم الجمعة 15 يناير في الجوهرة المشعة.

جدير بالذكر أن وزارة الرياضة كانت قامت بتنفيذ أعمال الصيانة الشتوية في ملعب الجوهرة المشعة بدءًا من شهر ديسمبر الحالي على أن تنتهي أعمال الصيانة في الملعب يوم 12 يناير المقبل.

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