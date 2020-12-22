عدد موظفي صندوق الاستثمارات العامة تجاوز الـ1000 والأصول 1.3 تريليون ريال

المواطن - الرياض

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم سلسلة تعيينات في فريق الإدارة التنفيذي في إطار خطة الصندوق التوسعية.

وشملت التعيينات تعيين يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، رئيسًا جديدًا للإدارة العامة للاستثمارات في الشركات المحلية، ونقل راشد بن إبراهيم شريف، ليشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للكيان المندمج للأهلي كابيتال وسامبا كابيتال، إحدى شركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة الاستراتيجية، وتعيين رانيا نشار مستشارًا لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة.

كما تضمنت القرارات تعيين فهد السيف، رئيسًا جديدًا للإدارة العامة لتمويل الشركات وتعيين علي رضا زعيمي مستشارًا لمحافظ الصندوق، وتكليف مدير إدارة أصحاب المصلحة، سعد الكرود، بمنصب كبير الإداريين.

هدف التعيينات الجديدة في صندوق الاستثمارات العامة

وتهدف التعيينات الجديدة لدعم وتنفيذ استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الطموحة من خلال تعزيز خبرات فريقه التنفيذي.

ويُعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية وأكثرها تأثيرًا في العالم، كما أنه المحرك الرئيسي لدفع التحول الاقتصادي في المملكة كجزء من رؤية المملكة 2030. وكان عدد موظفي صندوق الاستثمارات العامة قد تجاوز الأسبوع الفائت الـ 1000 موظف، مع استمرار استراتيجيته التوسعية بعد أن كان عدد موظفي الصندوق حوالي 40 موظفًا في عام 2016.

كما نمت أصول الصندوق إلى أكثر من 1,3 تريليون ريال، واستثمر ما مجموعه 311 مليار ريال في الاقتصاد السعودي في السنوات الأربع الماضية، بينما ساهم في خلق أكثر من 190 ألف فرصة عمل جديدة في المملكة.

الرميان يرحب بالمعينين الجدد

وعلّق محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان على هذه التعيينات بقوله “أرحب برانيا نشار وفهد السيف في صندوق الاستثمارات العامة.. ستضيف خبرتهما المالية والمصرفية الكبيرة لهذا المنصب الاستراتيجي، والتي ستسهم في تسريع وتيرة نمو الصندوق بحسب مستهدفاته الطموحة.”

“كما أود أن أُبارك، وأتقدم بالشكر الجزيل لكل من يزيد، وراشد، وعلي رضا، وسعد على مساهمتهم الكبيرة خلال الفترة الماضية، وأتطلع إلى مواصلة العمل معهم عن قرب في مهامهم الجديدة، فستعزز التعيينات الدور القيادي لفريق الإدارة التنفيذي في الصندوق، وستسهم -بمشيئة الله- في ضمان تحقيق المستهدفات الطموحة في هذا الكيان الاستثماري الاستراتيجي الذي يعد المحرك الاقتصادي الرئيسي للمملكة.”

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