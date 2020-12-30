عرضان خياليان من الهلال والنصر لضم أليكس تيكسيرا

المواطن - محمد سمعه

لم يُخف ناديا الهلال والنصر رغبتهما مؤخرًا حول ضم اللاعب البرازيلي أليكس تيكسيرا لاعب فريق جيانغسو سوننج الصيني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف الإعلامي الرياضي البرازيلي لويس ميرلو عبر حسابه في “تويتر” أن الهلال والنصر قدما عرضين خيالين للتعاقد مع تيكسيرا في يناير المقبل، حيث قال بأن عرض الهلال قدره 12 مليون يورو كراتب لمدة سنتين، بينما قدم النصر 20 مليون يورو لمدة 3 سنوات بالإضافة لـ 5 ملايين كمكافأة.

عقد أليكس تيكسيرا مع جيانغسو ينتهي غدًا

ومن المقرر نهاية عقد تيكسيرا مع فريق جيانغسو سوننج الصيني غدًا الخميس الموافق 31 ديسمبر، حيث سيكون له مُطلق الحرية للتفاوض مع أي نادٍ آخر للانضمام له بدءًا من يناير.

وأشار الإعلامي ميرلو إلى أن تيكسيرا سافر حاليًا إلى مدينة دبي الإماراتية للاختيار بين عرضي الهلال والنصر والتفاوض مع النادي الذي سيختاره.

ألقاب تيكسيرا مع فريق شاختار الأوكراني

ونجح أليكس تيكسيرا في الفوز بـ5 ألقاب في الدوري الأوكراني مع فريقه السابق شاختار دونيتسك، كما تُوج بلقب كأس أوكرانيا مع شاختار في 3 مناسبات، كما نال لقب السوبر الأوكراني في خمس مناسبات كان آخرها في عام 2015، قبل رحيله عن نادي شاختار إلى فريق جيانغسو الصيني.

ولعب تيكسيرا مع المنتخب البرازيلي تحت 20 عامًا في بطولة كأس العالم للشباب عام 2009 التي أُقيمت في مصر، ووقتها احتل المنتخب البرازيلي المركز الثاني في البطولة.

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