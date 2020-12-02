عقوبة حكم مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري بسبب أخطائه

المواطن - محمد سمعه

أصدرت لجنة الحكام بـ الاتحاد المصري لكرة القدم، عقوبتها بحق الحكم المصري محمد معروف حكم مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، التي أُقيمت أمس الثلاثاء في دور الـ4 ببطولة كأس مصر موسم 2019/ 2020.

وكان الحكم محمد معروف أثار الجدل، وذلك بعد أن احتسب الهدف الثاني للنادي الأهلي الذي سجله اللاعب حمدي فتحي، من ركلة ركنية، وهي في الأصل مخالفة للاعب نادي الاتحاد بعد عرقلته من اللاعب التونسي علي معلول ظهير أيسر المارد الأحمر.

قرار من لجنة الحكام تجاه الحكم محمد معروف:

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الوفد” المصرية فإن لجنة الحكام برئاسة الحكم المصري السابق وجيه أحمد، قررت استبعاد الحكم محمد معروف من إدارة أي مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز المقرر انطلاقته يوم 11 ديسمبر الجاري.

وكانت مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري أُقيمت بالأمس على ملعب الجيش المصري في مدينة السويس المصرية، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2/ 1.

أهداف مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري:

وسجل للنادي الأهلي بطل إفريقيا كل من اللاعب محمد مجدي أفشة واللاعب حمدي فتحي بينما سجل لنادي الاتحاد اللاعب الإيفواري رزاق سيسيه.

يذكر أن نادي الاتحاد السكندري كان أرسل مذكرة احتجاج للاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك احتجاجًا على أداء الحكم محمد معروف في المباراة بجانب عدم احتساب ركلة جزاء للفريق السكندري على حد وصفهم.

يذكر أن الأهلي سيواجه، نادي طلائع الجيش يوم السبت المقبل في نهائي كأس مصر، حيث ستقام المباراة على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية المصرية بدلًا من ملعب القاهرة الدولي.

وكان أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك المصري الأسبق، هاجم الحكم محمد معروف، قائلًا بأنه يخاف من الأندية الكبرى.

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