علي البليهي: هدفنا توسيع فارق النقاط

المواطن - مروة نبيل

أعرب علي البليهي عن سعادته بقيادة الهلال لتحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، مؤكدًا أن الزعيم يستهدف توسيع فارق النقاط مع المنافسين.

علي البليهي يؤكد صعوبة مواجهة الرائد:

وقال علي البليهي خلال تصريحاته لـ”القنوات الرياضية السعودية”: “أبارك للأمة الهلالية هذا الفوز المهم أمام الرائد، الذي خلق صعوبات كبيرة خلال المباراة، ولكننا نجحنا في تحقيق الأهم بالفوز وتوسيع الفارق”.

وأضاف نجم نادي الهلال قائلًا: “طبقنا ما طلبه منا المدرب، ولا يهمنا أي فريق آخر يخسر، ولا ننظر لمن خلفنا، ويهمنا أنفسنا فقط وتحقيق الانتصارات والاستمرار بالصدارة، وتوسيع الفارق النقطي في الترتيب”.

واختتم البليهي قائلًا: “الدم الموجود على قميصي لا أعلم متى وكيف صار، ولم أعرف إلا منك الآن، وأحس أن عندي حسًّا هجوميًّا، وأتوقع التسجيل أكثر من مرة وأسجل، وكل ذلك بتوفيق الله، وأهدى هذا الفوز للوالدين”.

الهلال يفوز وينفرد بالصدارة:

ولعب الرائد ضد الهلال اليوم على مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بهدف علي البليهي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الزعيم رصيده إلى 19 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد عند 10 نقاط في المركز الثامن.

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