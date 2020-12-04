عمر السومة وبخاري ولوشيسكو الأفضل في نوفمبر بـ الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

تُوج كل من الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال، والسوري عمر السومة لاعب الأهلي، وأمين بخاري حارس مرمى نادي العين، بلقب الأفضل عن شهر نوفمبر الماضي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

عمر السومة أفضل لاعب أهلاوي في نوفمبر بـ الدوري:

وذكر الحساب الرسمي لـ الدوري السعودي للمحترفين عبر “تويتر” أن عمر السومة تُوج بجائزة أفضل لاعب ولوشيسكو فاز بجائزة أفضل مدرب، بينما فاز الحارس أمين بخاري بلقب أفضل حارس وجميعهم عن شهر نوفمبر.

وكانت اختُتمت أمس الخميس مباريات الجولة السادسة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الهلال بثلاثية نظيفة على نادي الفتح، بالإضافة إلى خسارة النصر للمرة الخامسة في الدوري، وذلك بعد التعثر ضد نادي أبها بنتيجة هدفين لهدف.

وكانت مباريات الجولة السادسة من دوري المحترفين بدأت يوم الجمعة الماضية، بفوز الشباب على ضمك، وفوز الاتحاد على القادسية، بينما لعب يوم السبت الماضي فريقا العين والرائد، ونجح العين في الفوز بهدف دون رد.

وتواصلت مباريات الجولة السادسة يوم الأحد الماضي، حيث تعادل فريق التعاون مع الاتفاق وفاز الوحدة على الباطن، وفاز الأهلي على الفيصلي، بينما انتهت مباريات الجولة السادسة، بفوز الهلال على الفتح وخسارة النصر من نادي أبها. ترتيب أول 5 فرق بالدوري بعد نهاية مباريات الجولة السادسة: ويحتل الهلال حاليًّا صدارة دوري المحترفين برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد الشباب بالمركز الثاني برصيد 14 نقطة، ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد الفتح بالمركز الرابع برصيد 10 نقاط، أما الرائد ففي المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

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