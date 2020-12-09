عمر السومة يقترب من الزمالك .. ووصيف إفريقيا يُحدد موقفه

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن السوري عمر السومة لاعب الأهلي استقر على الرحيل عن الراقي في شهر يناير المقبل، وذلك مع بدء فترة الانتقالات الشتوية.

ودخل الزمالك المصري بقوة في الصورة مع نادي الهلال، حيث يعد الناديين الأبرز للتحرك لضم اللاعب السوري بالمجان في يناير، حيث سيكون السومة دخل الفترة الحرة ويحق له التفاوض والانضمام لأي نادٍ دون الرجوع إلى الأهلي.

سبب يمنع الزمالك من ضم عمر السومة:

وبحسب تقارير إعلامية فإن الزمالك لا يمانع ضم السومة، لكن الأزمة المالية التي يمر بها وصيف دوري أبطال إفريقيا 2020، بعد إعفاء مرتضى منصور من رئاسة النادي جعلت الفريق يصرف النظر عن ضم اللاعب السوري.

وتتجه إدارة الزمالك المؤقتة حاليًّا للتجديد للقوام الرئيسي في الفريق الكروي الأول والإبقاء عليهم بالأموال المتبقية في النادي بدلًا من ضم السومة.

السومة يغيب عن مباراة الأهلي والنصر:

وسيغيب عمر السومة عن مباراة الأهلي والنصر يوم السبت المقبل بالجولة الـ8 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب إصابته بـ فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الحكم تركي الخضير سيُدير مباراة الأهلي والنصر يوم السبت بتكليف من لجنة الحُكام.

وكان الزمالك خسر من غريمه التقليدي الأهلي المصري، نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة 27 نوفمبر الماضي، بنتيجة 2/ 1 حيث حصد المارد الأحمر اللقب للمرة التاسعة في تاريخه.

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