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عمر خربين يهز شباك الفتح
خلال أحداث الشوط الأول

عمر خربين يهز شباك الفتح

2020/12/03
الساعة 6:37 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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عمر خربين يهز شباك الفتح خربين
المواطن - مروة نبيل
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1 عمر خربين يُسجل الأول
1.1 الهلال ضد الفتح

نجح نجم الزعيم، السوري عمر خربين في فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة الهلال ضد الفتح عند الدقيقة 31 من أحداث الشوط الأول.

 

عمر خربين يُسجل الأول

ويلعب الهلال ضد الفتح الآن على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت مباراة الهلال ضد الفتح بشكل سريع، حيث ضغط لاعبو الزعيم منذ البداية، وتمكن عمر خربين من هز الشباك من كرة رأسية بعد تلقيه عرضية مميزة.

عمر خربين
خربين

الهلال ضد الفتح

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة التألق وتحقيق الفوز ضد الفتح اليوم، فيما يطمح النموذجي للتعويض خلال الوقت المتبقي، وتحقيق نتيجة إيجابية.

ويحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، ولكنه خاض مباراة أقل من الشباب المتصدر بـ14 نقطة، فيما يحتل النموذجي المركز الرابع برصيد 10 نقاط، وذلك قبل مباراة الهلال ضد الفتح اليوم.


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