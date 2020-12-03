عمر خربين يهز شباك الفتح

المواطن - مروة نبيل

نجح نجم الزعيم، السوري عمر خربين في فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة الهلال ضد الفتح عند الدقيقة 31 من أحداث الشوط الأول.

د31’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@Alhilal_FC⁩ يسجل الهدف الأول عن طريق عمر خربين .#الهلال_الفتح pic.twitter.com/FjAHUdjHUc — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) December 3, 2020

عمر خربين يُسجل الأول

ويلعب الهلال ضد الفتح الآن على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت مباراة الهلال ضد الفتح بشكل سريع، حيث ضغط لاعبو الزعيم منذ البداية، وتمكن عمر خربين من هز الشباك من كرة رأسية بعد تلقيه عرضية مميزة.

الهلال ضد الفتح

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة التألق وتحقيق الفوز ضد الفتح اليوم، فيما يطمح النموذجي للتعويض خلال الوقت المتبقي، وتحقيق نتيجة إيجابية.

ويحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، ولكنه خاض مباراة أقل من الشباب المتصدر بـ14 نقطة، فيما يحتل النموذجي المركز الرابع برصيد 10 نقاط، وذلك قبل مباراة الهلال ضد الفتح اليوم.

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