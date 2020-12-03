عمر خربين يوضح سبب بكائه في مباراة الهلال والفتح

المواطن - محمد سمعه

كشف المهاجم السوري عمر خربين مهاجم الهلال، سبب بكائه وذلك بعد الهدف الذي أحرزه اليوم الخميس في مباراة الفتح بالجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

عمر خربين – لاعب #الهلال :

هذا هو #الهلال لا يتأثر بنتائج سلبية أو ايجابية ومتعودين دائماً على الفوز.#الهلال_الفتح pic.twitter.com/GTIRjZVjsn — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 3, 2020

وتحدث خربين للقناة الرياضية السعودية قائلًا: “من المهم انتصار الهلال، ونحن لا نتأثر بالنتائج سواء كانت إيجابية أو سلبية، وبيئة الفريق تساعدك دائمًا على تحقيق الانتصارات”.

وأضاف خربين: ” بكيت في المباراة لأني كنت سعيدًا بالهدف، هي مجرد دموع الفرح واللاعب بافيتيمبي غوميز لاعب كبير ويعرف دائمًا كيف يساعد اللاعبين ويساندهم، وسواء كنت إيجابيًا أو سلبيًا فلاعبو الهلال دائمًا يقفون بجانبي”.

رسالة عمر خربين لجماهير الهلال

وتابع خربين: ” أقول لـ جماهير الهلال بأن القادم سيكون أفضل بمشيئة الله”.

أحداث مباراة الهلال والفتح

وبدأ الزعيم، المباراة ضاغطًا بكل قوته، حيث تمكن السوري عمر خربين من إضافة الهدف الأول للزعيم بضربة رأسية متقنة بالدقيقة الحادية والثلاثين.

وواصل الزعيم، ضغطه بكل قوة لإضافة الهدف الثاني ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم أزرق العاصمة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني استمر ضغط نادي الهلال ليحرز الهدف الثاني عبر اللاعب سالم الدوسري من تصويبة قوية في الدقيقة السابعة والأربعين.

وواصل الزعيم ضغطه الهجومي وسط تراجع من لاعبي الفتح ليُسجل اللاعب محمد كنو الهدف الثالث للفريق الأزرق بالدقيقة الـ53 بعدما ارتطمت الكرة بالعارضة وجاءت له بعد تصويبة الفرنسي بافيتيمبي غوميز.

وبعد الفوز، أصبح رصيد الأزرق 16 نقطة في صدارة دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بينما تجمد رصيد الفتح عند 10 نقاط بالمركز الرابع.

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