عملية احتيال خطيرة تستهدف مستخدمي WhatsApp في رأس السنة  

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أُطلقت عدة تحذيرات لمستخدمي WhatsApp بشأن عملية احتيال جديدة يتم توزيعها على تطبيق الدردشة قبل احتفالات ليلة رأس السنة في جميع أنحاء العالم، وقد تم تصميمها بحيث تخدع المستخدم للاعتقاد بأنه تعرض للاختراق من خلال استخدام رسالة ذات مظهر مشبوه.

وبحسب موقع express.co.uk البريطاني، فإن مستخدمي WhatsApp يجب أن يكونوا في حالة تأهب وذلك مع ظهور سلسلة من الرسائل ذات المظهر المشبوه والتي تظهر على ما يبدو أنها تقدم المتسللين الذين يحاولون اختراق حسابك فرصة لاختراق رسائلك الخاصة بك والصور ومقاطع الفيديو والملفات الرئيسية الأخرى.

وعند فتح الرسالة التي ستكون عبارة عن تهنئة بالعام الجديد، سيبدأ عد تنازلي وينتهي برسالة نصية تفيد بسرقة 100% من معلوماتك، وسيليها رسالة أخرى تخبرك بأن هاتفك قد تم اختراقه.

وبالنسبة لأي شخص ليس خبيرًا في الأمن السيبراني، فقد يكون ذلك مقلقًا للغاية، خاصة وأن الكثير منا يحتفظ برسائل نصية خاصة أو صور عائلية عزيزة أو مستندات حساسة لا نريد تسريبها.

ومع ذلك، أشار موقع WABetaInfo بأنه لا يوجد سبب للقلق، فهذه كلها خدعة متقنة ابتكرها المحتالون لإرسال أجراس الإنذار وإثارة الذعر بين المستخدمين، متابعًا أن هذه الرسائل ليست دليلًا على تعرضك للاختراق لكنها وسيلة لخداعك ومساومتك على المال؛ لذلك لا تستجب للمحتالين ولا تُرسل لهم شيئًا.

وتابع عبر تغريدة على تويتر:إذا تلقيت أي رسالة من هذا القبيل على WhatsApp، فاعلم أنه لم يتم اختراقك، إنها مزيفة، من فضلك لا داعي للذعر، وإذا طلبوا المال، فتجاهلهم فقط واحظر جهة الاتصال إنه أمر مهم للغاية.

ويأتي التحذير نظرًا لوجود تقارير متزايدة تفيد بأنه اعتبارًا من 1 يناير 2021، سيقوم WhatsApp بحظر الوصول إلى ملايين الهواتف الذكية، وسيؤثر مثل هذا التغيير على مجموعة من الأجهزة القديمة مثل أيفون 4 وأندرويد 4.0.3، ويأتي ذلك لضمان إمكانية توسيع قائمة ميزات التطبيق في المستقبل.

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