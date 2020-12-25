عنوان كلاسيكو دوري محمد بن سلمان .. سيطرة لـ الهلال أم عودة الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يترقب عشاق الكرة السعودية غدًا السبت، كلاسيكو الهلال والاتحاد بـ الجولة العاشرة بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تُقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ويسير الزعيم حاليًّا بشكل جيد تحت قيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو؛ حيث يحتل صدارة دوري المحترفين برصيد 22 نقطة، أما نادي الاتحاد فيعيش صحوة جيدة تحت قيادة مدربه البرازيلي فابيو كاريلي؛ حيث يحتل المركز الخامس حاليًّا برصيد 14 نقطة.

ويريد الزعيم تحقيق الفوز غدًا على حساب الاتحاد؛ للانفراد بصدارة الدوري، بينما سيكون الفوز للعميد مهمًّا؛ وذلك من أجل الوصول للمركز الثاني في جدول الترتيب.

أبرز الغيابات في الفريقين:

وسيغيب 8 لاعبين عن فريقي الهلال والاتحاد، غدًا السبت، وذلك ضمن مباراة الفريقين بالجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويفتقد الهلال لخدمات كل من: “الحارس عبدالله المعيوف، المدافع علي البليهي، المدافع متعب المفرج، ياسر الشهراني، مدالله العليان، فواز الطريس”.

أما الاتحاد فسيغيب عنه كل من: “غاري رودريغيز وبرونو هنريكي”.

التشكيل المتوقع لـ الهلال والاتحاد:

وسيكون التشكيل المتوقع لفريق الهلال مكونًا من: “حبيب الوطيان، محمد البريك، محمد جحفلي، أمير كردي، جانج هيون سو، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، أندري كاريلو، سيباستيان جيوفنكو، سالم الدوسري، بافيتيمبي جوميز”.

أما تشكيل نادي الاتحاد فسيكون مكونًا من: “مارسيلو غروهي، زياد الصحفي، مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، سعود عبدالحميد، كريم الأحمدي، عبدالإله المالكي، عبدالعزيز البيشي، فهد المولد، رومارينيو، ألكسندر بريجوفيتش”.

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