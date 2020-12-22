غواصة نووية أمريكية تدخل مضيق هرمز

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، الاثنين، لأول مرة عن عبور غواصة نووية مضيق هرمز برفقة سفن حربية أخرى.

وقال مسؤول في البنتاجون، في تصريح إلى “سكاي نيوز عربية”: إن مرور هذه الغواصة رسالة إلى طهران والتزام من واشنطن بحماية حلفائها.

وذكر المصدر أن الغواصة “يو إس إس جورجيا” التي دخلت إلى الخليج مزودة بأكثر من 150 صاروخ من طراز “توماهوك”.

ويأتي عبور هذه الغواصة فيما قال قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، الجنرال فرانك ماكينزي، أثناء جولة يجريها في المنطقة: إن بلاده “مستعدة للرد” في حال هاجمتها إيران في الذكرى الأولى لمقتل الجنرال قاسم سليماني.

وصرح قائد القيادة المركزية الأمريكية (سانتكوم) لعدد محدود من الصحافيين: “نحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا والدفاع عن أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة، ونحن مستعدون للرد إن اقتضى الأمر”.

وأضاف في اتصال هاتفي من مكان غير محدد في المنطقة “أرى أننا في وضع جيد جدًّا، وأننا سنكون مستعدين، مهما قرر الإيرانيون وحلفاؤهم أن يفعلوا”.

وأكد قائد “سانتكوم” أنه زار بغداد حيث التقى قائد قوات التحالف الدولي الجنرال الأمريكي بول كالفيرت، ورئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله.

وأفاد بأنه زار أيضًا سوريا للقاء القوات الأمريكية في قاعدة التنف (جنوب) الواقعة في المثلث الحدودي مع الأردن والعراق.

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