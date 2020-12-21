غوميز الهداف التاريخي لأجانب الهلال بـ82 هدفًا

المواطن - مروة نبيل

أصبح المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز الهداف التاريخي لأجانب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في جميع البطولات.

غوميز الهداف التاريخي

ونجح بافيتيمبي غوميز في تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء عند الدقيقة 14 من أحداث الآن مباراة الهلال ضد القادسية المقامة الآن على ملعب الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

ووصل المهاجم الفرنسي إلى الهدف رقم 82 مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليتجاوز نجم الزعيم السابق وشباب الأهلي دبي الحالي، البرازيلي كارلوس إدواردو الذي سجل 81 هدفًا مع الأزرق.

وكان غوميز صاحب الـ33 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في عام 2018، قادماً من غلطة سراي التركي، وتوج معه بالعديد من البطولات، ومنها؛ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري أبطال آسيا.

الهلال ضد القادسية

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد القادسية الآن ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتشير النتيجة إلى تقدم الزعيم بنتيجة 3/1 عند الدقيقة 70.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، فيما يحتل القادسية المركز السادس برصيد 13 نقطة.

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