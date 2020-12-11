غوميز يُنافس.. 6 أهداف لا تُنسى في نصف نهائي آسيا

المواطن - مروة نبيل

يُنافس هدف مهاجم نادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز في نسخة عام 2019 على قائمة أهداف لا تُنسى ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

الاتحاد الآسيوي يعلن بدأ التصويت

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني عن 6 أهداف لا تُنسى في قبل نهائي دوري أبطال آسيا، يتصدرها هدف غوميز، مؤكدًا أن الدور نصف النهائي شهد العديد من اللحظات الرائعة والأهداف الجميلة التي بقيت في ذاكرة الجماهير.

وبدأ التصويت على موقع الاتحاد القاري، اليوم الجمعة، من أجل اختيار الهدف الأجمل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بجميع النسخ السابقة، ويستمر حتى يوم الأحد المقبل.

هدف غوميز في شباك السد

وعلق الاتحاد الآسيوي في تقريره على هدف النجم الهلالي قائلًا: “ربما يعتبر هذا الهدف الأهم للمهاجم بافيتيمبي غوميز الذي توج بجائزة هداف البطولة خلال نسخة عام 2019″.

وتابع: “فقد حقق الهلال الفوز بنتيجة 4-1 في مباراة الذهاب بالدوحة، ولكن السد عاد بقوة في مباراة الإياب وكان يتقدم بنتيجة 3-1، قبل أن يسجل غوميز الهدف الثاني للفريق السعودي ويعقد مهمة السد الذي سجل الهدف الرابع ولكن ذلك لم يكن كافيًا”.

الأهداف المنافسة على الأجمل

ويتواجد في قائمة الأهداف التي لا تُنسى بجانب هدف غوميز، كل من؛ هدف نجم الأهلي السابق، فيكتو سيموس في شباك الاتحاد بديربي جدة في دوري أبطال آسيا 2012، وهدف لاعب الأهلي الإماراتي، كوون كيونغ وون ضد الهلال في نسخة 2015.

كما يُنافس هدف نجم أوراوا الياباني، رفائييل سيلفا في شباك شنغهاي الصيني في نسخة 2017، وهدف لاعب بيرسبوليس الإيراني، سياماك نعمتي في السد القطري عام 2018، وهدف لاعب كاشيما الياباني، سيرجينيو في سوون سامسونغ نسخة 2018 أيضًا.

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