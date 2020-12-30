غيابان عن النصر قبل مواجهة الفيصلي بدوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

قرر المدرب الكرواتي آلان هورفات، المدير الفني للفريق الأول بـ النصر، استبعاد لاعبين من قائمة أصفر العاصمة التي تواجه النادي الفيصلي غدًا الخميس بالجولة الحادية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سبب استبعاد الصليهم وأيمن يحيى:

وبحسب ما ذكره الإعلامي علي العنزي عبر حسابه في “تويتر” فقد قرر هورفات استبعاد كل من عبدالمجيد الصليهم وأيمن يحيى عن مواجهة الفيصلي، وذلك رغبة في عدم المجازفة بهما كونهما عائدين بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة

وما يُشكل مفاجأة سارة للعالمي هو خوضه لمباراة الفيصلي في المجمعة، حيث سبق لأصفر العاصمة الفوز على الفيصلي في 5 مباريات والتعادل في 4 مواجهات والخسارة في لقاء واحد فقط ضد عنابي سدير بالمجمعة، مما يعني أن العالمي قد يفوز غدًا بسبب سجله التاريخي الجيد وهو ما يمكنه من تحسين مركزه في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر يخسر من الفيصلي بآخر مباراة في المجمعة:

وكان الفيصلي هزم أصفر العاصمة بنتيجة 3/ 2 ضمن مباريات الجولة الـ21 من دوري المحترفين بالموسم الماضي وهو آخر لقاء أُقيم بين الفريقين في المجمعة.

وتمكن العالمي من إحراز 22 هدفًا في شباك الفيصلي، بينما سجل الفيصلي 11 هدفًا في شباك أصفر العاصمة.

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