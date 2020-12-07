غياب السومة يتصدر المشهد .. أزمات بـ الأهلي قبل مواجهة النصر

المواطن - محمد سمعه

دخل النادي الأهلي في أزمات عدة وذلك قبل مواجهة نادي النصر يوم السبت المقبل في الجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبعد ارتباط اسم المهاجم السوري عمر السومة والمدرب الصربي فلادان ميلويفيتش بالرحيل عن الراقي، ذكرت تقارير إعلامية أن السومة سيغيب عن مواجهة الراقي والنصر بسبب أزمة صحية تعرض لها بحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي وليد سعيد.

غياب السومة يُرعب الأهلي

وسيكون غياب السومة مصدر قلق وأزمة للاعبي الراقي، خاصة بسبب عدم وجود البديل المناسب للمهاجم السوري صاحب الـ31 عاماً، بجانب أن الراقي مطالب بتحسين النتائج بعد خسارته المفاجئة من نادي ضمك أول أمس السبت بنتيجة 4-3 بالجولة السابعة.

أزمة بين كيال وفلادان

كذلك الأزمة الأخرى التي عانى منها الأهلي، هي التي حدثت بين طارق كيال المشرف العام على الكرة بالراقي والمدرب الصربي فلادان، خاصة أن الأخير لا يريد العمل مع كيال وفقًا لما ذكرته التقارير الإخبارية.

أيضًا أزمة أخرى تهدد إدارة الراقي في حال الخسارة من النصر، وهي ضعف فرص الراقي في المنافسة على لقب دوري المحترفين، إضافة لاقتراب طارق كيال من مغادرة قلعة الراقي بسبب الأزمات الإدارية التي حدثت في الفريق مؤخرًا.

يذكر أن الأهلي يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة.

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