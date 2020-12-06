فارق مذهل بين برشلونة المحلي والأوروبي

المواطن - محمد سمعه

يقدم الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، أداءً متباينًا في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، مما تسبب في إرباك جماهير النادي الكتالوني وازدياد حيرتها حول أداء الفريق الكتالوني.

وسقط البارشا أمس السبت، في فخ الخسارة ضد نادي قادش بنتيجة هدفين لهدف ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

ويواصل النادي الكتالوني تراجعه في بطولة الدوري الإسباني، حيث يحتل حاليًا المركز السابع برصيد 14 نقطة، كما تعرض لـ أربع هزائم، وذلك بعد سقوطه أمام فريق قادش.

برشلونة الأوروبي مختلف تمامًا عن البارشا المحلي

وعلى النقيض تمامًا، يقدم البارشا مستويات رائعة في بطولة دوري أبطال أوروبا حيث فاز يوم الأربعاء الماضي على فريق فرينكفاروش المجري بثلاثية دون رد وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان البارشا تأهل إلى دور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا، متصدرًا المجموعة السابعة برصيد 15 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن نادي يوفنتوس الإيطالي صاحب المركز الثاني.

كومان خليفة سيتين في البارشا

يذكر أن المدرب الهولندي رونالد كومان، كان تولى تدريب برشلونة خلفًا للمدرب الإسباني كيكي سيتين بعد نهاية موسم 2019/2020.

وتردد في الفترة الماضية، أنباء عن رغبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الرحيل عن البارشا والانضمام لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل مزاملة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب البارشا السابق.

وكان ميسي رغب في مغادرة برشلونة وذلك بسبب الأزمات الإدارية والفنية التي عاشها الفريق في عهد الرئيس السابق للنادي الكتالوني جوزيب بارتوميو.

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