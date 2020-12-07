فايزر تؤكد: واثقون بأمان اللقاح

المواطن - متابعة

بعد الانتقادات التي انهالت على بريطانيا كونها أولى الدول التي منحت الضوء الأخضر للقاح الذي أنتجته شركتا “فايزر” و”بايونتك” ضد كورونا، خرج المدير التنفيذي لـ”فايزر” في المملكة المتحدة عن صمته.

وقال بين أوزبورن: إنه واثق جدًّا في أمان اللقاح، لدرجة أنه “مستعد لأخذه اليوم وإعطائه لوالدتي في أقرب وقت ممكن”.

كما أوضح أوزبورن (43 عامًا) أنه لن يتلقى اللقاح قبل أن يصل إلى من لديهم الأولوية للحصول عليه أولًا.

وأكد لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “سأحصل عليه عن طيب خاطر. آمل أن تكون والدتي، التي تتصدر قائمة من لديهم الأولوية، في وضع يمكنها من تلقي لقاحنا أو لقاح أي من الشركات الأخرى، حال حصوله على الترخيص اللازم خلال الأسابيع المقبلة”، مضيفًا: “ليس لدي أي تردد أن أوصي عائلتي بالانضمام إلى قائمة الانتظار (للحصول على اللقاح)”.

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