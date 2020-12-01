فايزر تتحرك بسرعة لترخيص لقاحها المرتقب

المواطن - متابعة

تقدمت شركتا فايزر وبيونتيك بطلب للحصول على ترخيص لتسويق لقاحهما ضد فيروس كورونا المستجد في أوروبا.

وقالت المجموعتان في بيان: إنهما تقدمتا، أمس الاثنين، بطلب من الوكالة الأوروبية للأدوية “للحصول على ترخيص مشروط لتسويق” لقاحهما بعد أن أظهرت الاختبارات بأنه فعال بنسبة 95 في المائة ضد كوفيد-19.

وأضاف البيان أن اللقاح “سيكون متوفرًا في أوروبا قبل نهاية 2020” في حال نال الترخيص اللازم، حسبما نقلت “سكاي نيوز” عن “فرانس برس”.

وأعلنت فايزر وشريكتها الألمانية “بيونتك” قبل أيام أن نتائج التجارب النهائية، أظهرت أن لقاحهما فعال في الوقاية من كوفيد-19 بنسبة 95 في المائة دون أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

وتتوقع الشركتان أن تمنح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة على الاستخدام الطارئ بحلول منتصف ديسمبر.

وقالت فايزر: إنها تتوقع أن يكون لديها 50 مليون جرعة لقاح جاهزة هذا العام، وهي كمية كافية لحماية 25 مليون شخص.

ولدى “فايزر” اتفاق لبيع 100 مليون جرعة من لقاحها لحكومة الولايات المتحدة، وتتيح لها خيار شراء 500 مليون جرعة إضافية، كما تجري الشركة محادثات مع حكومات أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حول صفقات مماثلة.

ويعتمد اللقاح الخاص بالشركتين تقنية “mRNA” أو “الحمض النووي الريبوزي”، حيث يقوم ببرمجة الخلايا البشرية لإنتاج نسخ عن جزء من الفيروس، بهدف تحفيز جهاز المناعة على الهجوم في حال دخول الفيروس الحقيقي إلى الجسم.

وجاء الإعلان عن طلب الترخيص للقاح “فايزر” ضد كوفيد-19 في أوروبا، بعد أن أفادت وسائل إعلام أمريكية أن الشحنات الأولى من لقاح “فايزر”، وصلت إلى الولايات المتحدة من مختبر الشركة في بلجيكا.

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