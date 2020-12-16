فتح باب القبول والتسجيل على وظائف كلية الملك فهد الأمنية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للعمل بكلية الملك فهد الأمنية برتبة (جندي، جندي أول) رجال، وذلك وفق المؤهلات والتخصصات التالية:
– جندي: شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.
– جندي أول: شهادة الدبلوم في التخصصات التالية:
التخصصات الصحية المطلوبة: (أجهزة طبي، صيدلي، تمريض، علاج طبيعي، مختبرات طبية).
التخصصات العلمية والنظرية المطلوبة: (إدارة الموارد البشرية، العلاقات العامة، السكرتير التنفيذي، إدارة مستودعات، قانون/أنظمة، المحاسبة، شبكات الحاسب الآلي، نظم معلومات الحاسب الآلي، الدعم الفني، فني اتصالات، الإخراج التلفزيوني، تقنية تبريد وتكييف، تقنية التشييد(مدني)، التسويق والمبيعات، التصوير الفوتوغرافي).
شروط وظائف كلية الملك فهد الأمنية:
وبينت الإدارة، أنَّ الشروط المطلوبة هي:
– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.
– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.
– ألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.
– أن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية، ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.
– أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.
– أن يكون حاصلًا على المؤهلات المطلوبة لكل رتبة.
– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.
– أن يكون لدى المتقدم على الوظائف الصحية بطاقة تسجيل مهني وشهادة تصنيف للمؤهل الصحي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول أثناء فترة التقديم.
التقديم على وظائف كلية الملك فهد الأمنية:
وأوضحت الإدارة، أنَّ التقديم متاحٌ ذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 4/ 5/ 1442هـ، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 9/ 5/ 1442هـ.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).