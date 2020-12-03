فتوحي يقترب من المشاركة في مباراة الأهلي وضمك

المواطن - مروة نبيل

اقترب المغربي إدريس فتوحي من العودة للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد غيابه عن الراقي خلال الفترة الماضية.

إدريس فتوحي يقترب من العودة

ويعتزم المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش، ضم إدريس فتوحي إلى بعثة الفريق الأول لكرة القدم المغادرة إلى أبها، استعدادًا لمواجهة نظيره ضمك، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

واجتاز النجم المغربي الذي عاد مؤخرًا إلى التدريبات، اختبارات طبية أظهرت جاهزيته، بعد تعافيه من فيروس كورونا، فيما سيقرر ميلويفيتش خلال تدريب اليوم، الاعتماد عليه أساسيًّا أو الاحتفاظ به على مقاعد البدلاء.

وتألق فتوحي مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل إصابته بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي تسبب في غيابه عن آخر مباراتين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره ضمك، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، عقب الفوز على الفيصلي في الجولة الماضية.

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