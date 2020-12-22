فحص طبي يحسم مصير حمدالله

المواطن - مروة نبيل

يخضع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله لفحص طبي من أجل تحديد الإصابة التي تعرض لها ضد الباطن.

حمدالله يخضع لفحوصات

وكان عبدالرزاق حمدالله قد تعرض لإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة النصر ضد الباطن، ولم يستطع استكمال اللقاء، ليُغادر الملعب عند الدقيقة 68، ويُشارك رائد الغامدي بدلًا منه.

ولفتت مصادر خاصة لـ”الرياضية” إلى أن الجهاز الطبي في نادي النصر فضل منح المهاجم المغربي راحة اليوم، وتأجيل الفحص إلى غدًا الأربعاء للتأكد من إصابته بشكل دقيق، ومدة غيابه عن الملاعب.

النصر يتجاوز الباطن بثلاثية

ولعب النصر ضد الباطن، مساء أمس الاثنين، في افتتاح منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في الفوز بهدفين مقابل هدف، ليُحقق انتصاره الثاني في المسابقة هذا الموسم.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي برصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء، والخسارة في 6 مواجهات.

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