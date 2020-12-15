فرض عقوبات على ضابطين إيرانيين تورطا في اختطاف أمريكي

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، إدراج ضابطين من وزارة الاستخبارات والأمن في النظام الإيراني في قائمة العقوبات؛ لتورطهما المباشر في اختطاف المواطن الأمريكي روبرت ليفينسون واحتجازه ووفاته المحتملة.

وقال البيان الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم: إنه لمدة 13 عامًا نفى النظام الإيراني معرفته بمكان أو حالة روبرت بوب ليفينسون، ومع ذلك سمح مسؤولون إيرانيون كبار باختطاف ليفنسون واحتجازه وأطلقوا حملة تضليل لإبعاد اللوم عن النظام.

ولفت بومبيو إلى أن الولايات المتحدة تقوم اليوم بفرض عقوبات على اثنين من كبار المسؤولين في وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية وهم محمد بصيري وأحمد خزاعي، تورطا في اختطاف ليفنسون في جزيرة كيش الإيرانية في التاسع من مارس 2007م.

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