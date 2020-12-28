فرنسا: قد نفرض إغلاقًا شاملًا

المواطن - متابعة

أكد وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، أن الحكومة لن تتوانى عن فرض إغلاق عام ثالث على مستوى البلاد، إذا استمرت أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بالارتفاع.

ولفت إلى أن فرنسا تسجل 15 ألف إصابة يومية في المتوسط، كما أشاد ببدء الحملة الفرنسية والأوروبية للتطعيم ضد كورونا في دول الاتحاد.

وبعد أن بلغت الإصابات ذروتها في السابع من نوفمبر بوصولها إلى 87 ألف حالة، انخفض العدد اليومي للحالات الجديدة بشكل كبير في الأسابيع اللاحقة.

لكن الحالات لم تتراجع عن الهدف الذي حددته الحكومة الفرنسية وهو خمسة آلاف، ولذلك استبدلت العزل العام بإجراءات أكثر صرامة مما كان مخططًا له في البداية.

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