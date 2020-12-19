فريق واحد مستفيد من خلاف سلمان الفرج مع الهلال

المواطن - محمد سمعه

لا يزال إدارة الهلال تبذل قصارى جهدها، وذلك من أجل تجديد عقد قائد الفريق سلمان الفرج خاصة أنه يُعد واحدًا من أبرز العناصر الرئيسية في تشكيلة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو.

سبب الخلاف بين الطرفين

وكانت إدارة الهلال اتفقت مع الفرج على التجديد لمدة 4 سنوات بدلًا من ثلاثة لكن الخلاف بين الطرفين لا يزال قائمًا بسبب عدم التوصل لاتفاق مادي يحصل عليه اللاعب في العقد الجديد وفقًا لـ صحيفة “الرياضية”.

ويُعد الفريق المستفيد هو نادي النصر، خاصة أن تقارير صحفية ذكرت من قبل أن النصر يفكر في ضم الفرج وياسر الشهراني من نادي الهلال في حال لم يتفق الثنائي على تجديد عقودهما مع إدارة فهد بن نافل.

تلميح من سلمان الفرج باقترابه من تجديد العقد

وسبق لـ سلمان الفرج أن ألمح لجماهير الهلال عبر حسابه في موقع ” الإنستجرام” أنه قريب من تجديد عقده مع الأزرق، بعدما تم التجديد للاعب عبدالله عطيف.

يذكر أن الهلال كان ودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين أول أمس الخميس بعد أن خسر من نادي الفتح بنتيجة 2-0 وذلك خلال لقاء الفريقين في دور ثمن النهائي.

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