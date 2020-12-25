فلادان يُقرر التخلص من لاعبَين في الأهلي بـ يناير

المواطن - محمد سمعه

قرر المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني لـ الأهلي التخلص من لاعبين اثنين، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

ويُقدم الراقي تحت قيادة فلادان، أداءً جيدًا مع تحقيق نتائج إيجابية ساهمت في وصول الراقي للمركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت صحيفة ” الشرق الأوسط” إن فلادان يريد الاستغناء عن الألماني ماركو مارين واللاعب البرازيلي لوكاس ليما الظهير الأيسر وضم ظهير أيسر محلي بدلًا منه مع الحصول على خدمات مدافع أجنبي.

فلادان يُوضح موقفه حول قيد ساريتش

كما طلب فلادان قيد اللاعب البوسني ألفيس ساريتش في القائمة التي ستشهد تغييرات في صفوف الأهلي مع حلول الميركاتو الشتوي في يناير الذي يبدأ في السعودية خلال الفترة من 11 يناير حتى السابع من فبراير المقبل.

عمر السومة يكشف آخر التطورات حول عقده مع الأهلي

وفي وقت سابق، كشف السوري عمر السومة آخر التطورات حول مصيره مع الأهلي، وذلك بعد أن ارتبط اسمه بالرحيل عن صفوف الراقي مؤخرًا.

وتحدث النجم السوري لـ برنامج “في المرمى” على قناة العربية قائلًا: “أتمنى تجديد عقدي مع الأهلي وإلى الآن المفاوضات جارية وبدأت قبل 3 أسابيع، وإن شاء الله بالأيام المقبلة يتحدد مصيري”.

وأضاف السومة: “سعدت كثيرًا بالتعاقد مع فتوحي وفيه تفاهم كبير بيني وبينه وأنا متفائل كثيرًا بوجوده، والراقي كان ينقصه عناصر تُكمل المجموعة وكنت أُطالب بجلب هذه العناصر، وأفضل لاعب كان بدر المطوع كان يدلع المهاجم بصناعته للكرات”. وتابع السومة: “ضربات الجزاء فيها أسرار لا أريد كشفها، يمكن الحظ يساعد الحارس عند التصدي لها ولكن للمهاجم تحتاج إلى تركيز وإتقان، وأُجيد إحراز الأهداف من كرات ثابتة، خاصة إذا كانت تبعد أكثر من 20 مترًا عن المرمى”.

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