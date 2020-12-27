فندق الفيصلية يستعد للتحول إلى أكثر العقارات تميزًا في الرياض

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

وقعت مجموعة فنادق ماندارين أورينتال اتفاقية مع شركة الخزامى لإدارة فندق الفيصلية وعلامته التجارية في نهاية المطاف.

وحسبما ذكر موقع توب هوتيل، في المرحلة الأخيرة من برنامجها التوسعي، أبرمت مجموعة فنادق ماندارين أورينتال صفقة لتولي إدارة فندق الفيصلية في الربع الأول من عام 2021.

حقبة جديدة

ويستعد فندق الفيصلية في الرياض من فئة الخمس نجوم لدخول حقبة جديدة حيث ينتقل إلى إدارة مجموعة فنادق ماندارين أورينتال، بينما يخضع أيضًا لعملية تجديد شاملة.

ومن المقرر الانتهاء من غرف النزلاء والأماكن العامة في الفندق بحلول نهاية عام 2021، وبعد اكتمال أعمال التجديد هذه، سيُطلق على الفندق العلامة التجارية ماندارين أورينتال الفيصلية.

وقال جيمس رايلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماندارين أورينتال في الشرق الأوسط من خلال تقديم العلامة التجارية إلى السعودية وتقديم الخدمة الأسطورية للمجموعة إلى الرياض.

فندق ذات مواصفات عالمية

وأضاف أن الشركة تتطلع إلى التعاون مع شركة الخزامى في تحويل الفندق إلى أكثر العقارات الفاخرة تميزًا.

وسيكون الفندق ذات تصميم عالمي المستوى في قلب مدينة الرياض يعد الفندق المكون من 321 مفتاحًا جزءًا من مركز الفيصلية متعدد الاستخدامات، وسيكون هناك مجموعة من المطاعم والبارات والصالات التي تم تجديدها، جنبًا إلى جنب مع مساحة فعاليات أعيد تنشيطها ومسبح داخلي ومنطقة سبا ومركز للياقة البدنية.

ومن موقع الفندق في قلب منطقة الأعمال المركزية بالرياض، يمكن للضيوف الوصول بسهولة إلى مكاتب الشركات والمباني الحكومية، فضلًا عن منافذ التسوق الراقية والمقاهي والمطاعم في المدينة.

ريادة في قطاع الضيافة

كان فندق الفيصلية رائدًا في قطاع الضيافة في السعودية منذ افتتاحه قبل 20 عامًا، وقال خالد أبو حيمد، الرئيس التنفيذي لشركة الخزامى: “يسعدنا أن نتشارك مع ماندارين أورينتال لتطوير الفندق وإنشاء أفخم وأرقى عقار في المنطقة”.

ويتألف الفندق من 321 غرفة وجناحًا، مع تصميمات داخلية جديدة صممها آدم تيهاني ديزاين من نيويورك الأمريكية، ويوجد أيضًا مجموعة متنوعة من المطاعم والصالات والبارات المنعشة، بما في ذلك مكان الطابق العلوي الشهير الذي يطل على مناظر رائعة للمدينة.

وستلبي مساحات الفعاليات المعاد تنشيطها المناسبات الاجتماعية واجتماعات العمل، في حين يكمل المسبح الداخلي ومناطق السبا للرجال والنساء ومركز اللياقة البدنية المرافق الترفيهية.

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