فهد المشيقح رئيس النصر الأسبق يُغادر المستشفى

المواطن - محمد سمعه

أعلن فهد المشيقح، رئيس نادي النصر الأسبق، اليوم السبت، عن مغادرته للمستشفى وذلك بعد أزمة صحية تعرض لها.

ماذا قال فهد المشيقح بعد مغادرة المستشفى ؟

وغرد المشيقح قائلًا: “اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، اليوم خرجت ولله الحمد والمنة من المستشفى، وبإذن الله أنا في أفضل حال”.

وتابع المشيقح: “أشكر الابن الغالي مروان بن عبدالحكيم المشيقح صاحب المعروف الذي لن أنساه ما حييت، وأسأل الله له التوفيق وأن يعوضه خير في الدنيا والآخرة”.

رسالة وليد بن بدر لجماهير النصر:

وفي وقت سابق، وجه الأمير وليد بن بدر، عضو شرف نادي النصر، رسالة إلى جماهير العالمي، وذلك بعد تعرض الفريق الكروي الأول لأصفر العاصمة لـ5 هزائم في دوري المحترفين، جعلته يتواجد في المركز الـ16 والأخير في جدول الترتيب.

وغرد وليد بن بدر قائلًا اليوم السبت: “لعشاق العالمي، نعم هناك أخطاء إدارية، ولكنهم الأفضل في جميع الأندية قاطبة، ولن ننسى صفقات النجوم، ونعم هبط مستوى الفريق وبعض اللاعبين ولكنهم أبطال الدوري الاستثنائي والسوبر، وسوف يسعدوكم بإذن الله كثيرًا”.

وأضاف وليد بن بدر: “وثقتكم في الفريق أهم سلاح، لأبطالكم إن شاء الله”.

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