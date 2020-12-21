فهد المولد: التعادل درس لنا في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعرب النجم فهد المولد عن حزنه لتعادل فريقه الاتحاد ضد الرائد، اليوم، مؤكدًا أن العميد سيسعى للتعويض وتحقيق الفوز خلال مباراة الهلال المقبلة.

فهد المولد يؤكد أن الاتحاد كان يستحق الفوز:

وشهدت مباراة الاتحاد ضد الرائد اليوم عودة فهد المولد للمشاركة، بعد غيابه لمدة شهرين تقريبًا، منذ تعرضه لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية في ديربي جدة بالجولة الثالثة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقال خلال تصريحاته لـ”القنوات الرياضية السعودية”: “هارد لك لجماهير الاتحاد، وكنا نستحق الفوز الليلة، وسنحت لنا فرص محققة ولكن لم نوفق في التسجيل، ولم تكن مكتوبة لنا، وتعادلنا بطعم الخسارة؛ كونها على أرضنا، وهذه النقطة درس لنا سنتعلم منه”.

وتابع فهد المولد: “لم نكن سيئين، وممكن كنا متحفظين بالشوط الأول مثلما فعل الرائد، ولم يكن هناك فرص للطرفين، لكن هاجمنا بشكل أكثر الشوط الثاني وسنحت لنا فرص ولم نستغلها كما يجب، ونسعى للتصحيح في مباراتنا القادمة”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “علينا نسيان هذه المباراة، لأن لدينا مباراة مهمة ضد الهلال، وعلينا التركيز والاستعداد الجيد لها، ومبارياتنا ضد الهلال دائما جميلة وممتعة، وبإذن الله نوفق في الكلاسيكو ونعوض جماهيرنا ويكون الفوز من نصيبنا”.

الاتحاد ضد الرائد:

ولعب الاتحاد ضد الرائد اليوم على إستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بالتعادل السلبي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وارتفع رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى 14 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الرائد إلى 11 نقطة في المركز العاشر.

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