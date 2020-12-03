فهد المولد يعود للاتحاد ضد الشباب

المواطن - مروة نبيل

اقترب فهد المولد من العودة إلى المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المباريات، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يُعاني منها مؤخرًا.

فهد المولد يقترب

وحدد الجهازان الطبي والفني في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد موعدًا مبدئيًا لعودة فهد المولد للمشاركة في المباريات الرسمية، حيث ستكون عودته ضد الشباب يوم 11 ديسمبر الجاري.

ويواصل المولد أداء برنامجه التأهيلي واللياقي في نادي الاتحاد بشكل يومي ومكثف تمهيدًا لعودته للمشاركة في التدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وكان المولد قد تعرض لإصابة قوية مطلع الشهر الجاري خلال مباراة الاتحاد ضد الأهلي في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأثبتت الفحوصات معاناته من تمزق في العضلة الخلفية وحاجته لعلاج لمدة 3 أسابيع.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الوحدة، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ثم يلعب مع الشباب يوم 11 ديسمبر.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في 3 مواجهات والخسارة في لقاء.

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