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فهد بن سلطان: المرأة السعودية شريك أساسي في تنمية الوطن
أكد على سواسية الموظف والموظفة في كافة القطاعات

فهد بن سلطان: المرأة السعودية شريك أساسي في تنمية الوطن

2020/12/14
الساعة 10:05 مساءً
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فهد بن سلطان: المرأة السعودية شريك أساسي في تنمية الوطن
المواطن - أحمد العطوي - تبوك

أكد الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، على الدور الكبير والهام للمرأة السعودية في تنمية الوطن، معتبرًا إياها شريكًا أساسيًّا في كل المجالات الخدمية والتنموية.

وأعرب أمير تبوك عن فخره برؤية المرأة وهي تؤدي الدور المناط بها بكل اقتدار، وأنها جزء من كل منظومة في وطنها، قائلًا خلال لقائه اليوم بديوان الإمارة الموظفات اللاتي تم تعيينهم بمختلف الأقسام مؤخرًا، واللاتي تبوأن مواقع قيادية في الإمارة: “لقد أصبحت المرأة السعودية تعمل في كل مجال من مجالات الحياة، تساعد وطنها ومجتمعها لأن يرتقي للأفضل، وأنتم تضربون في ذلك المثل الذي هو في الأصل واقع، ونحن في إمارة تبوك لا نحرص فقط على توظيف المرأة فحسب بل وتمكينها لتتبوأ مناصب قيادية تليق بمشاركتها وإسهاماتها، حيث لا عائق أمام المرأة السعودية التي تمتاز عن نساء العالم بدينها وإرثها العظيم منذ مئات السنين”.

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كما أكد لهن حرصه على تشجيع المرأة ودعمها، لإيمانه التام ودرايته بالمرأة وقدرتها على فهم المجتمع وحاجاته، معربًا عن فخره بما وصلت له المرأة من مكانة بفضل الله وإيمان القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالدور الكبير الذي تضطلع به، ووفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشدد أمير تبوك على أن المرأة والرجل في كافة القطاعات هم سواسية بما أوجبه النظام عليهم، وما أحقه من واجبات ومسؤوليات، فالجميع يتم التعامل معه على أنهم موظفين تواجدوا من أجل القيام على خدمة أهالي المنطقة والمقيمين فيها، سائلًا الله في الختام لهن التوفيق والسداد.

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فيما أعربت الدكتورة خلود الخميس، أمين مجلس المنطقة وفريحة البلوي مساعد مدير عام الموارد البشرية بالإمارة باسمهما ونيابة عن زميلاتهما عن شكرهن لأمير منطقة تبوك على توجيهاته وثقته العالية في إمكانات المرأة بمنطقة تبوك.

 

 


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