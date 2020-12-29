فوائد إكسير القرفة والأناناس لمحاربة الالتهابات وآلام الركبة

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

تُعد الركبتان من أولى المناطق المتأثرة بالتهاب المفاصل والإصابة، وعلى سبيل المثال فإن جراحة الركبة من أكثر الجراحات شيوعًا في الولايات المتحدة، حيث يعيش نحو 4.5 مليون أمريكي مع ركبة واحدة على الأقل تم استبدالها بالكامل، بحسب موقع Daily Health Post الطبي.

وأفضل طريقة للحفاظ على صحة ركبتيك هي الحفاظ على لياقتك وتناول الطعام بشكل جيد، وإذا كنت بحاجة إلى القليل من التعزيز الإضافي أو كنت تعاني من التهاب المفاصل، اشرب إكسير القرفة والأناناس يوميًا لتحسين حالة المفاصل والأربطة.

إكسير القرفة والأناناس

المكونات: 1 كوب من الماء، 7 جم من القرفة، كوبان من شرائح الأناناس، كوب شوفان سريع التحضير، 1 كوب عصير برتقال طازج، 40 جم من اللوز المطحون، 40 جم من العسل العضوي الخام.

التعليمات: قم بطهي دقيق الشوفان حسب تعليمات العبوة واتركه يبرد، وفي خلال ذلك اخلط عصير البرتقال والقرفة والعسل واللوز، ثم أضف الأناناس واخلطهم لمدة 30 ثانية.

أخيرًا، يُضاف الشوفان ويُمزج حتى يصبح ناعمًا، ويمكنك تناوله على الفور أو تخزينه في الثلاجة.

بعد أسبوعين من الاستهلاك اليومي، ستشعر بتحسن من حيث الآلام والالتهاب في جميع أنحاء جسمك، بما في ذلك المفاصل، وإليك كيف يعمل هذا المزيج من جسمك:

• يحتوي الأناناس على إنزيم يسمى البروميلين يعالج التورم والالتهابات، وغالبًا ما يستخدم لتقليل الالتهاب الناتج عن التهاب الأوتار والالتواء والإجهاد وإصابات العضلات الطفيفة الأخرى ويمكن أن يقلل الألم الناجم عن التهاب المفاصل.

يحتوي اللوز على البروتين والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك وفيتامين E وحمض ألفا لينولينيك المعزز للمناعة، وكلها عناصر مهمة في علاج التهاب المفاصل وهشاشة العظام.

القرفة لها تأثير مسكن خفيف وتقلل من التورم والالتهابات، وتمنع أيضًا ألم العضلات الناتج عن ممارسة الرياضة.

يحتوي عصير البرتقال على نسبة عالية من فيتامين C، مما يبطئ من تآكل المفاصل من خلال لعب دور رئيسي في تكوين الكولاجين، وهو مكون رئيسي للغضاريف والعظام.

يحتوي العسل على مركبات طبيعية مضادة للالتهابات وتعالج التهاب المفاصل، ويساهم في شفاء النقرس وأمراض المفاصل الأخرى، كما أنه يعزز جهاز المناعة لديك.

يخفف الشوفان من الالتهاب، ويقترح أخصائيو التغذية الرياضية تناوله كوجبة خفيفة بعد التمرين لمنع آلام المفاصل والعضلات.

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