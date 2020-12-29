فوائد الافوكادو

الأفوكادو من أكثر الفواكه الغير منتشرة كثيرًا نظرًا لغلو سعر بالرغم من أن فوائد الافوكادو كثيرة ومتنوعة على مستوى الجسم بشكل عام وبها قيمة غذائية كبيرة من فيتامينات وعناصر غذائية.

ثمرة الافوكادو

تعتبر ثمرة الأفوكادو التي يطلق عليها في اللغة الإنجليزية Avocados من أكثر الفواكه الغنية والشهية التي لها قوام كريمي دسم يتم وضعها في الكثير من الوصفات والأكلات بجانب السلطات الخضراء حيث يتفاعل كثيرًا مع الليمون أو عصير البرتقال ويعزز من فوائده وعناصره الغذائية.

تنمو ثمرة الافوكادو في المناطق ذات البيئة الدافئة الحارة بعض الشيء، حيث يساعد هذا الجو والبيئة على نموها ونضجها بشكل طبيعي وصحيح ومن الجدير بالذكر أن تعرف هذه الفاكهة بأسماء أخرى منها كمثرى التمساح، أو فاكهة الزبدة نظرًا لقوامها وشكلها من الداخل.

تحتوي هذه الفاكهة على كمية عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة الأحادية، مما يجعلها من أفضل الفواكه التي تمد الجسم بصحة ونشاط وتساعد في علاج الكثير من المشكلات على مستوى الجسم، بالإضافة إلى استخدامها في العديد من الوصفات للبشرة والتجميل.

القيمة الغذائية لثمرة الافوكادو

جميع فوائد الافوكادو تأتي من خلال اتحاد مجموعة كبيرة ومتنوعة من العناصر والفيتامينات التي تعطي لهذه الفاكهة قيمة غذائية كبيرة تعود على الجسم بالنفع في الكثير من المجالات، وبالتالي فإن كل 100 جرام من الافوكادو تحتوي على:

الماء : 73.23 ملليلترًا.

: 73.23 ملليلترًا. السعرات الحرارية : 160 سعر حراري.

: 160 سعر حراري. البروتين : 2 جرام.

: 2 جرام. الدهون : 14.66 جرام.

: 14.66 جرام. الكربوهيدرات : 8.35 جرام.

: 8.35 جرام. الألياف : 6.7 جرام.

: 6.7 جرام. الكالسيوم : 12 ملليجرام.

: 12 ملليجرام. الحديد : 0.55 ملليجرام.

: 0.55 ملليجرام. الماغنيسيوم : 29 ملليجرام.

: 29 ملليجرام. الفسفور : 52 ملليجرام.

: 52 ملليجرام. البوتاسيوم : 485 ملليجرام.

: 485 ملليجرام. الصوديوم : 7 ملليجرام.

: 7 ملليجرام. الزنك : 0.64 ملليجرام.

: 0.64 ملليجرام. النحاس : 0.19 ملليجرام.

: 0.19 ملليجرام. السيلينوم : 0.4 ميكروجرام.

: 0.4 ميكروجرام. فيتامين سي : 10 ملليجرام.

: 10 ملليجرام. فيتامين ب1 : 0.067 ملليجرام.

: 0.067 ملليجرام. فيتامن ب2 : 0.13 ملليجرام.

: 0.13 ملليجرام. فيتامين ب3 : 1.738 ملليجرام.

: 1.738 ملليجرام. فيتامين ب5 : 1.389 ملليجرام.

: 1.389 ملليجرام. فيتامين ب6 : 0.257 ملليجرام.

: 0.257 ملليجرام. الفولات : 81 ميكروجرام.

: 81 ميكروجرام. فيتامين أ : 146 وحدة دولية.

: 146 وحدة دولية. فيتامين هـ : 2.07 ملليجرام.

: 2.07 ملليجرام. فيتامين ك : 21 ميكروجرام.

: 21 ميكروجرام. الأحماض الدهنية المشبعة : 2.126 جرام.

: 2.126 جرام. الأحماض الدهنية الغير مشبعة الأحادية : 9.799 جرام.

: 9.799 جرام. الأحماض الدهنية الغير مشبعة المتعددة: 1.816 جرام.

فوائد الافوكادو

يحتوي الأفوكادو على مجموعة عديدة ومتنوعة من الفوائد التي تعود على صحة الجسم بشكل فعال وملحوظ من خلال مجموعة من العناصر والفيتامينات التي تشترك معُا لتنتج في النهاية هذه الفوائد التي يذكرها لنا موقع المواطن كالتالي:

علاج الضغط المرتفع

يحتوي الأفوكادو على نسبة كبيرة من البوتاسيوم الأمر الذي جعل الأطباء يقومون بنصح مرضى ضغط الدم على الاهتمام بتناول هذه الفاكهة حيث تقوم بضبط مستوى الضغط بجانب الوقاية من الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

علاج السمنة

من خلال تناول الافوكادو يمكن للفرد أن يفقد من وزنه، حيث تحتوي الثمرة الواحدة على نسبة عالية من الألياف والتي تجعل الفرد يشعر بالشبع وبالتالي لا يفرط في تناول الطعام ولا يشعر بالجوع كثيرًا.

تحسين عملية الهضم

نظرًا لأن هذه الفاكهة تحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان فإن تناولها يساعد على علاج عسر الهضم والقضاء على الإمساك.

التقليل من الكولسترول

من خلال نتائج بعض الدراسات التي تمت في هذا المجال ثبت أن الافوكادو يعمل على تقليل نسبة الكوليسترول الضار الموجود في الدم بنسبة 20% بالإضافة إلى تقليل الدهون الثلاثية أيضًا بنسبة 2%.

مفيد للعين

لأن هذه الفاكهة تمتلك الكثير من مضادات الأكسدة فهي من أهم الفاكهة التي تقي وتحمي العين من الإصابة ببعض الأمراض مثل إعتام عدسة العين والمياه البيضاء والبقع الصفراء.

فوائد الافوكادو للمرأة الحامل

يحتوي الأفوكادو على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات الهامة التي تعتبر هامة وضرورية جدًا لصحة المرأة الحامل، ومنها البوتاسيوم والفولات حيث لا توجد هذه العناصر بكثرة في النظام الغذائي الخاص بالمرأة الحامل لذلك يمكنها الاستفادة من الافوكادو في الحصول على هذه العناصر.

أيضًا الألياف الموجودة في هذه الفاكهة تعمل على علاج الإمساك الذي يعتبر عارض أساسي للمرأة الحامل، بجانب الدهون الغير مشبعة وباقي الفيتامينات التي تعزز صحة الأم وتحسن من الولادة وتسهلها.

أضرار الافوكادو

كما سبق وذكرنا فوائد الافوكادو فإن هناك أيضًا جانب آخر عن أضرار هذه الفاكهة، ولكن بالفعل فإن تناول الافوكادو من آمن الطرق التي من خلالها نحصل على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والقيمة الغذائية العالية، ولكن أكثر الأشياء ضررًا في ذلك هو السعرات الحرارية.

وهذا بالنسبة لمن لا يريد أن يزيد في الوزن، حيث أن الافوكادو يحتوي على سعرات حرارية عالية والإفراط في تناوله يؤدي إلى زيادة الوزن، هذا كل ما قيل عن أضرار هذه الفاكهة ولكنها مفيدة وصحية جدًا للمرأة الحامل ولكن يجب أن نذكر أيضًا أن تناول كل شيء يجب أن يكون باعتدال.

محاذير تناول الافوكادو

بالرغم من وجود الكثير من فوائد الافوكادو للجسم بشكل عام فإن هناك محاذير وموانع تمنع تناول هذه الفاكهة ومنها:

من يعاني من متلازمة حساسية الفم قد يحدث له أعراض حساسية شديدة عند تناول هذه الفاكهة ومن هذه الأعراض الحكة في الشفتين والفم، الشري، ضيق في التنفس أو الحساسية المفرطة.

المرضى الذين يعانون من أمراض في الدم يجعلهم يتناولن مميعات للدم قد يواجهون مشاكل ومضاعفات عند تناول الافوكادو بسبب زيادة نسبة فيتامين ك في الجسم.

الإفراط في تناول الافوكادو يزيد من الوزن نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية.

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