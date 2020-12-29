فوائد الرياضة

الرياضة من أهم النشاطات التي يجب أن نحافظ عليها يوميًا وهذا لأن فوائد الرياضة كثيرة ومتعددة للجسم بشكل عام فهي تجعل حياة الفرد مختلفة بشكل كامل بل وتعالج الكثير من المشاكل الصحية.

الرياضة

تعتبر الرياضة عبارة عن بعض الانشطة الجسمانية التي تتم من خلال الجسم سواء كانت بالحرك مثل الانشطة الرياضية التي تستلزم الجري والمشي وبعض الألعاب الاخرى، أو كانت بالسكون مثل اليوجا والتأمل وبعض الرياضيات التي تعتبر من ضمن مجال الصحة النفسية والعلاج النفسي.

يتم ممارسة الرياضة من خلال مجموعة من القواعد متفق عليها يتم السير عليها بانتظام تحت اشراف مدرب متخصص أو بدون مدرب من خلال الدراسة أو مشاهدة بعض البرامج المتخصصة في ذلك، تهدف ممارسة الرياضة إلى الترفيه أو المنافسة أو المتعة أو تطوير المهارات والثقة بالنفس أو الخروج من اضطرابات نفسية.

أفضل طريقة لممارسة النشاط الرياضي

قبل البدء في الإنخراط في أي نشاط أو نوع من أنواع الرياضة لابد أن نقوم ببعض الإجراءات والخطوات التي تساعدنا على الاستفادة من فوائد الرياضة بشكل كامل وصحيح وعلى مستوى الجسم بالكامل، ومن هذه الإجراءات:

أولًا لابد أن نقوم بالخضوع إلى فحص طبي كامل للتأكد من سلامة الجسم وأن الفرد يمتلك صحة تجعله قادر على الجري والمشي والقيام ببعض الأنشطة القوية.

اختيار نوع من الرياضة الذي تحبه أنت حتى يتحقق غرض المتعة والاستفادة الكاملة، لأن القيام ببعض الأنشطة دون الشعور بالمتعة والسرور لا فائدة منه.

البدء بأنشطة سهلة وخفيفة ومن ثم التدرج والارتقاء في أنواع النشاطات الأخرى حتى لا تمل سريعًا أو تتعب نتيجة المجهود المفاجيء للجسم.

التدريب لفترات قصيرة في بداية الأمر ومن ثم تزويد وقت ممارسة الرياضة مع مرور الأيام حتى لا تجهد نفسك.

عدم التوقف لفترات طويلة ومن ثم العودة مرة أخرى لأن هذا الأمر لا يحقق فائدة بل يرهق الجسم.

عدم التفكير في أي شيء أو مشكلة أثناء التدريب بل يمكنك الاستماع لموسيقى معينة أو أغاني تزيد من نشاطك وحماسك وتجعلك تستغرق في الممارسة.

فوائد الرياضة لصحة الجسم والبدن

هناك العديد من الفوائد التي تعود على صحة الجسم والبدن عند ممارسة أنواع مختلفة من الرياضة، ومنها يذكر لنا موقع المواطن:

ممارسة الرياضة تقوي وتعزز من صحة العضلات والعظام.

ممارسة الرياضة بانتظام لا تجعل العظام رقيق وصعب الحركة بل تجعل العظام لينة في الحركة وسهلة.

الرياضة تعطي الجسم مظهر لائق وجذاب بدون ترهلات أو مناطق ممتلئة عن مناطق أخرى.

الرياضة من أكثر الوسائل التي تزيد من شهية الفرد لأنه أثناء الممارسة يعمل الفرد مجهود كبير.

تقضي الرياضة على الدهون المتراكمة في الجسم وتتخلص من السعرات الحرارية الزائدة من خلال الحرق.

تقي الرياضة الجسم من الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة والمزمنة منها أمراض القلب والأوعية الدموية.

تزيد الرياضة من قوة ومواجهة الجهاز المناعي لبعض الأمراض.

تحمي الرياضة الفرد من الإصابة بهشاشة العظام.

تعمل الرياضة على تأخير سن الشيخوخة بل وتجعله صغير الشكل بالرغم من التقدم في السن لذلك نجد جميع لاعبي الرياضيات المختلفة لا يبدو عليهم العمر الحقيقي.

أهمية الرياضة على المستوى النفسي

فوائد الرياضة كثيرة ومتنوعة ومن أهم هذه الفوائد هي التي تتحقق على الصعيد النفسي حيث تؤدي إلى:

الجمال والشكل الجذاب التي تحققه الرياضة في الفرد من أكثر الأشياء التي تزيد من ثقة الفرد في نفسه.

الرياضة من أكثر الطرق الفعالة التي تقضي على الملل والروتين والقضاء على ملل وقت الفراغ ومنها عدم التفكير بشكل سلبي.

بعض أنواع الرياضة مثل اليوجا والتأمل من أكثر الأنواع التي تعالج القلق والاكتئاب التي يتعرض له الفرد في كثير من الأحيان.

تساعدنا الرياضة على تحكم الفرد في العصبية والسيطرة على الضغط النفسي وموازنة الأمور.

تقضي الرياضة على الأرق وكثرة التفكير وتساعد على النوم الجيد والهاديء.

ممارسة الرياضة في الصبح الباكر يجعل الفرد قادر على تنظيم مواعيد نومه وبالتالي يكون فرد صحي يسير على عادات صحية منها الاستيقاظ المبكر والنوم المبكر.

فوائد الرياضة على المستوى الذهني

أما بالنسبة للعقل والذهن فإن الرياضة أيضًا تؤثر في هذا بشكل كبير جدًا وملحوظ، حيث تعمل على:

تجعل الرياضة الفرد هادئ وسليم العقل لا يوجد به أفكار كثيرة ومشتتة.

تزيد من درجة الذكاء لدى الفرد حيث أنها تعمل على تنشيط العقل وبالتالي تزيد من الذكاء الاجتماعي والذكاء الحركي النفسي.

تحسن الرياضة من سرعة البديهة والملاحظة بشكل سريع وقوي.

تجعل الرياضة الفرد قادر على التركيز لفترات طويلة بشكل كبير ومن أفضل أنواع الرياضة التي تساعد في ذلك هو المشي واليوجا والتأمل.

ولأن الرياضة تزيد من الذكاء والتركيز فهي مفيدة جدًا للطلبة في مراحل الدراسة المختلفة حيث تزيد من التحصيل الدراسي وتجعل الطالب نشيط وميقبل على الدراسة دون ملل أو كسل.

أنواع الرياضة

هناك العديد من أنواع الرياضة والتي من خلالها يتم الاستفادة من فوائد الرياضة كاملة على الصعيد النفسي والذهني والبدني أيضًا، فجميع أنواع الرياضة مفيدة ويقبل الفرد عليهم على حسب اهتمامته وتفضيلاته، ومن هذه الأنواع:

كمال أجسام.

رفع أثقال.

كرة السلة.

كرة القدم.

كرة القدم الأمريكية.

الكرة الحديدية الحرة والمقيدة.

الجولف.

اليوجا.

القفز الطويل.

القفز العالي.

سباق الحواجز.

السباحة.

رمي المطرقة.

رمي القرص.

كرة الطائرة.

تنس الطاولة.

التنس الأرضي.

الركض.

الكاراتيه.

المصارعة.

كرة اليد.

التايكوندو.

الجودو.

الملاكمة.

النينجا.

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