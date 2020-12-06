فوائد الليمون

الليمون مصدر غني بفيتامين سي بكمية عالية جدًا لذلك فإن فوائد الليمون لا تعد ولا تحصى فهي كثيرة وتفيد الجسم بشكل عام على المستوى العام والصحة والتجميل للشعر والوجه والبشرة.

الليمون

الليمون من الموالح أو الحمضيات التي لها الكثير من الاستخدامات في العديد من الأطعمة والوصفات والحلويات أيضًا، والعصائر فهو يعتبر مكون أساسي وضروري أن يتوفر في كل منزل، حيث له مذاق حامض لاذع يحبه الكثير من الناس ويحب وضعه على الكثير من الأكلات قبل أكلها.

ينمو الليمون في شجر طويل يعرف بأسم شجر الليمون وهي عبارة عن أشجار دائمة الخضرة وتنمو على ارتفاع يصل إلى أكثر من ستة أمتار، لا ينمو الليمون في مواسم أو اوقات معينة بل على عكس أنواع الحمضيات والموالح الأخرى فإن هذه الشجرة تنتج ثمار الليمون بشكل دائم طوال العام.

في العادة يتم زراعة شجر الليمون في مناخ البحر الأبيض المتوسط، والمناطق شبه الاستوائية في جميع أنحاء العالم، وهناك نوعان من الليمون وهما الليمون الأصفر والليمون الأخضر.

القيمة الغذائية لثمرة الليمون

يمتلك الليمون العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تجعل لثمرة الليمون الواحدة قيمة غذائية عالية من خلالها يتم الاستفادة من فوائد الليمون عند تناوله في أي شكل من الأشكال، سواء كان على الطعام او عصير الليمون أو تناوله هكذا مثل البرتقال، فحبة الليمون المتوسطة بها حوالي:

الماء : 51.6 ملليترًا.

: 51.6 ملليترًا. السعرات الحرارية : 16.8 سعر حراري.

: 16.8 سعر حراري. البروتين : 0.638 جرام.

: 0.638 جرام. الدهون : 0.174 جرام.

: 0.174 جرام. الكربوهيدرات : 5.41 جرام.

: 5.41 جرام. الألياف : 1.62 جرام.

: 1.62 جرام. السكريات : 1.45 جرام.

: 1.45 جرام. البوتاسيوم : 80 ملجم.

: 80 ملجم. الفسفور : 9.28 ملجم.

: 9.28 ملجم. الكالسيوم : 15.1 ملجم.

: 15.1 ملجم. المغنيسيوم : 4.64 ملجم.

: 4.64 ملجم. الصوديوم : 1.16 ملجم.

: 1.16 ملجم. الحديد : 0.348 ملجم.

: 0.348 ملجم. الزنك : 0.035 ملجم.

: 0.035 ملجم. فيتامين سي : 70.7 ملجم.

: 70.7 ملجم. فيتامين ب1 : 0.023 ملجم.

: 0.023 ملجم. فيتامين ب2 : 0.012 ملجم.

: 0.012 ملجم. فيتامين ب3 : 0.058 ملجم.

: 0.058 ملجم. فيتامين ب6 : 0.46 ملجم.

: 0.46 ملجم. الفولات : 6.38 ميكروجرام.

: 6.38 ميكروجرام. فيتامين أ : 12.8 وحدة دولية.

: 12.8 وحدة دولية. بيتا كاروتين : 1.74 ميكروجرام.

: 1.74 ميكروجرام. فيتامين هـ: 0.087 ملجم.

فوائد الليمون

من خلال القيمة الغذائية العالية والعناصر الغذائية والفيتامينات المتعددة التي يحتوي عليها الليمون نجد أن هناك الكثير من الفوائد التي يحققها الليمون في الجسم على المستوى العام والصحة وعلى مستوى التجميل والتفتيح والبشرة، ومنها يذكر موقع المواطن:

الليمون من الأحماض الغنية بنسبة كبيرة من البوتاسيوم الضروري لصحة الجهاز الدوري والذي بدوره يحمي القلب والشرايين من الأمراض المزمنة والخطيرة.

يساعد الليمون على ضبط مستوى الضغط في الدم وعلى استرخاء الجسم ايضًا.

احتواء الليمون على فيتامين سي يجعلع مقوي ومحفز فعال لجهاز المناعة تجاه الأمراض المناعية ونزلات البرد والانفلونزا.

يحتوي الليمون على نسبة من حامض الستريك هذا الأمر الذي يجعل الليمون مانع لتكون حصوات الكلى.

يعالج الليمون بشكل فعال وملحوظ من نزلات البرد والأنفلونزا، حيث أنه يساعد على تعرق الجسم وبالتالي انخفاض درجة الحرارة وعلاج الحمى.

استخدام عصير الليمون بشكل موضعي على الوجه والبشرة يعمل على تفتيح وتوحيد لون البشرة والتخلص من الندبات وآثار الحبوب نظرًا لاحتوائه على فيتامين سي.

يعالج مشروب الليمون الدافيء على التخلص من مشاكل الجهاز التنفسي والربو.

يحتوي الليمون على نسبة عالية من فيتامين سي يعزز ويحسن من امتصاص الحديد لذلك ينصح بتناول الليمون مع الأكلات التي تحتوي على الحديد.

يعالج الليمون من عسر الهضم.

فوائد الليمون لخسارة الوزن

يتم النصح بتناول الليمون بجميع أشكاله أثناء اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن حيث يعمل الليمون على زيادة الحرق وبالتالي التخلص من الدهون الزائدة المتراكمة في الجسم، وأيضًا يقلل ويحد من مستويات الأنسولين في الدم وبالتالي الحفاظ على الجسم بشكل صحي.

نظرًا لمجموعة من الدراسات التي تمت في هذا الصدد والتي تمت في عام 2008 وجد أن حامض الليمون قادر على أن يزيد من حرق الدهون والتقليل من السعرات الحرارية لذلك يتم تناول كوب من الماء مضاف عليه عصير ليمونة على الريق.

الليمون والمرأة الحامل

فوائد الليمون كثيرة ومتنوعة، لذلك فإن المرأة الحامل في حاجة إلى هذه الفوائد للإستفادة من قيمته الغذائية العالية ومن الفيتامينات والعناصر الغذائية الموجودة فيه، لذلك فإن الليمون هام جدًا للمرأة الحامل حيث يعمل على تعزيز وتقوية المناعة وبالتالي لا تصاب بأي أمراض أثناء الحمل.

يعمل الليمون على نمو الجنين بشكل جيد وقوي، ويزيد من امتصاص الحديد التي تتناوله المراة في الطعام وبالتالي لا تصاب بانيما أو فقر الدم، حيث تكون معرضة لذلك بشكل كبير، بالإضافة إلى الفولات الذي يقلل من خطر وجود أي تشوهات أو عيوب خلقية.

أضرار الليمون

بالرغم من أن فوائد الليمون كثيرة ومتعددة إلا أنه هناك أضرار أيضًا يجب في حال وجود بعض المشكلات والأمراض ان نمنع تناول الليمون أو نقلل استخدامه واستهلاكه وبالتالي نستعيض عنه بتناول فيتامين سي على شكل أقراص دوائية، ومن هذه الأضرار:

يزيد الليمون من أعراض حرقة المعدة لدى المصابين بقرحة المعدة.

تناول الليمون بشكل مفرط يزيد من الارتداد المعدي المريئي.

لدى بعض الشخصيات يؤدي وضع الليمون بشكل موضعي على الجلد إلى حدوث تهيج واحمرار وحكة وظهور بعض أعراض الحساسية المفرطة.

يسبب الليمون ظهور قرح في الفم.

يقلل الليمون نسبيًا من ضغط الدم لذلك ينصح مرضى الضغط المنخفض بالتقليل منه أو عدم تناوله وحده دون تواجده مع طعام آخر أو لا تتناوله وانت جائع.

شارك الخبر