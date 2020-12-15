فوائد عصير الشمندر للحوامل

المواطن- محمد داوود - جدة

نصحت استشارية التغذية الدكتورة هبة سلطان، السيدات الحوامل بالحرص على تناول العصائر الطازجة المعدة في المنزل، ومنها عصير الشمندر لكونه غنيًا بالحديد والبوتاسيوم وحمض الفوليك والألياف، كما يعتبر “منظف للدم” لأنه يصفي مجرى الدم عن طريق إزالة جميع السموم من الجسم.

الشمندر يقوي مناعة الحامل

وقالت في تصريحات لـ”المواطن“: هناك فوائد لا تعد ولا تحصى للحوامل من تناول الشمندر أو عصيره ، ويفضل أن يكون طازجًا وليس معلبًا، فتناوله يجنب تشوهات الجنين لاحتوائه على حمض الفوليك الضروري لنمو الحبل الشوكي للجنين خلال الثلاثة الأشهر الأولى من الحمل، كما أنه ضروري لنمو أنسجة الجنين، وعند تناوله تقل مخاوف الأم، كما يقوي مناعة الحامل لوجود خصائص مضادة للأكسدة تقوم بحماية الجسم من العديد من الأمراض.

كما يمنع هشاشة العظام ورقاقتها، فهو مصدر غني بالكالسيوم، والمعروف أن الجنين يحصل على الكالسيوم الذي يحتاجه من أمه، ويحتوي على البوتاسيوم الذي ينظم عملية الأيض داخل خلايا الجسم ويحافظ أيضًا على مستوى ضغط الحامل أثناء الحمل وكذلك عند الولادة.

عصير الشمندر يحسن القوة العضلية

وأكدت في ختام حديثها، أن دراسة جديدة أوضحت أن النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من النترات كالتي توجد في الشمندر “البنجر” يحسن القوة العضلية سواء لدى الرياضيين أو من يعانون من قصور القلب، والمصابين بفشل القلب، أظهر العلاج باستخدام الشمندر تحسنًا لدى مرضى فشل القلب بعد ثلاثة أشهر من شرب العصير وممارسة تمارين المقاومة الرياضية من الأطعمة الغنية بالنترات غير الشمندر مثل “السبانخ والخضراوات الورقية ومنها الجرجير والكرفس”.

ووجد الباحثون خلال الدراسة التي نُشرت في مجلة “الدورة الدموية” وأعدها باحثون من كلية الطب في جامعة واشنطن، أنه أثناء ممارسة الرياضة يتم تحويل النترات إلى أكسيد النتريك، ولذلك تأثيرات مفيدة على ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين.

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