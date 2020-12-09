فوائد وأضرار سكر السكرالوز

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

يمكن أن يكون للكميات الزائدة من السكر المضاف آثار ضارة على التمثيل الغذائي والصحة العامة، لهذا السبب، يلجأ الكثير من الناس إلى المحليات الصناعية مثل السكرالوز، لكن بينما يقول المختصون الصحيون إنه آمن إلا أن بعض الدراسات ربطته بالمشاكل الصحية.

ما هو السكرالوز؟

السكرالوز هو مُحلي صناعي خالٍ من السعرات الحرارية ويتم إنتاجه من خلال عملية كيميائية متعددة الخطوات يتم فيها استبدال ثلاث مجموعات من الهيدروجين والأكسجين بذرات الكلور، وهو أحلى بمقدار 400-700 مرة من السكر.

التأثيرات على سكر الدم والأنسولين

يقال إن السكرالوز له تأثيرات قليلة أو معدومة على مستويات السكر في الدم والأنسولين، ومع ذلك، قد يعتمد هذا عليك كفرد وما إذا كنت معتادًا على استهلاك المحليات الصناعية.

ذكرت إحدى الدراسات الصغيرة التي أجريت على 17 شخصًا يعانون من السمنة المفرطة والذين لم يستهلكوا هذه المحليات بانتظام أن السكرالوز رفع مستويات السكر في الدم بنسبة 14% ومستويات الأنسولين بنسبة 20%، ولم تجد العديد من الدراسات الأخرى التي أجريت على الأشخاص ذوي الوزن المتوسط ​​والذين لم تكن لديهم أي حالات طبية خطيرة أي آثار على سكر الدم ومستويات الأنسولين رغم استخدامهم السكرالوز بانتظام.

لذلك إذا كنت لا تستهلك السكرالوز بشكل منتظم، فمن الممكن أن تواجه بعض التغييرات في مستويات السكر في الدم والأنسولين، وإذا كنت معتادًا على تناوله، فمن المحتمل ألا يكون له أي تأثير.

سكر السكرالوز والطهي

يدخل السكرالوز في صناعة الخبز؛ لأنه مقاوم للحرارة وجيدة للطبخ، وهنا ربما يكون ضارًا، فعند درجات الحرارة المرتفعة، يبدأ في التحلل والتفاعل مع المكونات الأخرى.

وجدت إحدى الدراسات أن تسخين السكرالوز بالجلسرين، وهو مركب موجود في جزيئات الدهون، ينتج مواد ضارة تسمى كلوروبروبانول، هذه المواد قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، لكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث، وقد يكون من الأفضل استخدام المحليات الأخرى بدلًا من ذلك عند الطهي.

هل يؤثر على صحة الأمعاء؟

البكتيريا الصديقة في أمعائك مهمة للغاية لصحتك العامة فهي تحسن عملية الهضم وتقلل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، ومن المثير للاهتمام أن إحدى الدراسات التي أجريت على الفئران وجدت أن السكرالوز قد يكون له آثار سلبية على هذه البكتيريا.

هل يساعدك على فقدان الوزن أم زيادته؟

غالبًا ما يتم تسويق المنتجات التي تحتوي على محليات خالية من السعرات الحرارية على أنها جيدة لفقدان الوزن، ومع ذلك، لا يبدو أن السكرالوز والمحليات الصناعية لها أي آثار كبيرة على وزنك.

لم تجد الدراسات القائمة على الملاحظة أي علاقة بين استهلاك المُحليات الصناعية ووزن الجسم أو كتلة الدهون لكن بعضها أشار إلى زيادة طفيفة في مؤشر كتلة الجسم.

هل السكرالوز آمن؟

مثل المحليات الصناعية الأخرى، السكرالوز مثير للجدل إلى حد كبير، يدعي البعض أنه غير ضار تمامًا، لكن تشير الدراسات الجديدة إلى أنه قد يكون له بعض التأثيرات على عملية التمثيل الغذائي لديك، بالنسبة لبعض الناس، قد يرفع سكر الدم ومستويات الأنسولين، وقد يؤدي أيضًا إلى إتلاف البيئة البكتيرية في أمعائك، كما تم التشكيك في سلامة السكرالوز في درجات حرارة عالية، لذلك قد ترغب في تجنب الطهي أو الخبز باستخدامه؛ لأنه قد يؤدي إلى إطلاق مركبات ضارة.

ومع ذلك، لا تزال الآثار الصحية طويلة المدى غير واضحة لكن المنظمات الصحية مثل إدارة الغذاء والدواء (FDA) تعتبرها آمنة إذا تم استخدامها باعتدال.

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