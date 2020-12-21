فواز الشريف: الاتحاد عائد بقوة

المواطن - مروة نبيل

يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مميز، خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

الاتحاد عائد بقوة:

وأشاد الإعلامي فواز الشريف بالمستوى الذي تُقدمه كتيبة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي هذا الموسم، وقال: “العميد راجع بقوة، فاز على الوحدة في الدوري والكأس، وفاز على الأهلي في الديربي.. الاتحاد وجد شخصيته”.

وعلق الناقد الرياضي مساعد العبدلي خلال تصريحاته لبرنامج “الديوانية” على القنوات الرياضية السعودية: “الاتحاد قوي جدًّا هذا الموسم.. انتصاره على الرائد سيدخل في المنافسة الحقيقية على الدوري”.

العميد في دوري محمد بن سلمان:

ومن المقرر أن تُقام مباراة العميد ضد الرائد عند الساعة 7:50 مساء اليوم الاثنين على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل العميد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشباب صاحب المركز الثالث، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز الـ12 برصيد 10 نقاط.

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